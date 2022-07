Tolak Vaksin, Novak Djokovic Dipastikan Tak Bisa Berlaga di AS Open

ERA.id - Novak Djokovic dipastikan tidak akan ikut berpartisipasi dalam Amerika Serikat (AS) Open mendatang. Hal ini masih berkaitan erat dengan penolakan vaksin yang dilakukan Djokovic.



Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Rabu (20/7/2022) waktu setempat, AS Open menjelaskan bahwa mereka harus mengikuti aturan pemerintah Amerika Serikat terkait warga non-AS yang tidak divaksinasi keluar dari negara itu. Djokovic yang menolak tegas vaksin pun dipastikan tidak akan ikut dalam kejuaraan AS Open mendatang.



"US Open tidak memiliki mandat vaksinasi untuk pemain, tetapi akan menghormati posisi pemerintah AS mengenai perjalanan ke negara itu untuk warga non-AS yang tidak divaksinasi," bunyi pernyataan itu, dikutip BBC, Jumat (22/7/2022).



Tag: Novak Djokovic, novak djokovic tolak vaksin novak djokovic dilarang main as open tenis AS Open vaksin