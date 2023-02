Luncurkan Fitur Baru, YouTube Hadirkan Go Live Together, Bisa Live Berdua Sekaligus

ERA.id - Setelah sempat lakukan uji coba tahun lalu, YouTube akhirnya meluncurkan fitur baru yang disebut “Go Live Together”.

Fitur ini memungkinkan para kreator konten melakukan siaran langsung (livestream) berdua.

Kreator konten atau siapa pun pengguna YouTube dengan lebih dari 50 subscriber dapat mengundang tamu atau co-host untuk mengadakan livestream bersama dari perangkat seluler iOS dan Android.

Hingga saat ini, hanya satu tamu dari penonton livestream yang diizinkan untuk bergabung menjadi co-host, namun tuan rumah dapat mengganti tamu baru selama livestream yang sama.

Pengguna dapat menjadwalkan streaming bersama melalui aplikasi desktop YouTube, tetapi tuan rumah dan tamu harus menggunakan perangkat seluler selama livestreaming.

Untuk melakukannya, buka aplikasi YouTube, ketuk "Create", lalu "Go Live Together". Setelah memasukkan detail livestream, pilih "Invite a co-streamer" dan kirim tautan undangan ke co-streamer yang diinginkan. Mereka kemudian akan dikirim ke ruang tunggu sampai pengundang mengklik "Go Live”.

Seperti dilaporkan Engadget, tidak ada syarat jumlah minimum subscribers untuk tamu yang diundang, tetapi tuan rumah akan bertanggung jawab jika tamu melanggar pedoman komunitas apa pun. Host juga dapat memperoleh pendapatan dari iklan yang muncul dalam livestream.

Selain itu, YouTube juga menawarkan fitur serupa yang memungkinkan kreator melakukan livestreaming belanja bersama, yang memungkinkan livestreaming bersama sekaligus menautkan channel akun suatu merek.

Adapun aplikasi livestream Twitch baru-baru ini juga memperkenalkan fitur serupa dalam versi beta yang disebut “Guest Star” namun memungkinkan pembuat konten mengundang hingga lima tamu ke dalam livestream.

Namun sistem “Guest Star” sedikit lebih sederhana, karena hanya dengan menekan tombol angkat tangan atau raise hand, setiap penonton dapat dipilih dan diundang oleh tuan rumah secara instan, mirip juga seperti media sosial Clubhouse atau Twitter Spaces. Namun tidak seperti YouTube, “Guest Star” di Twitch hanya tersedia dalam versi desktop, demikian Endgadget dikutip Minggu.