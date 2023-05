Arti Eco Mode pada Mobil, Cara Kerja dan Juga Fungsinya

ERA.id - Banyak yang belum memahami arti indikator ECO yang menyala pada bagian speedometer dengan lampu indikator dengan tulisan ECO berwarna hijau, biasanya ada logo daun di sebelahnya. Lantas apa arti eco mode pada mobil?

Indikator ECO atau yang kerap juga disebut ECO lamp merupakan indikator yang akan menyala jika seorang pengemudi berhasil berkendara dengan cara yang efisien. Dengan kata lain, ketika ECO lamp pada speedometer mobil menyala, maka bahan bakar yang digunakan pada sebuah mobil juga semakin irit.

Bagi Anda yang belum mengerti tentang arti indikator ECO, simak penjelasannya di bawah ini!

Arti ECO Mode pada Mobil

Ilustrasi Eco Mode pada mobil (Pixabay)

Indikator ECO adalah lampu indikator yang terintegrasi pada panel speedometer mobil atau sering juga disebut dengan MID (Multiple Indicator Display). Lampu indikator ini akan aktif menyala jika pedal gas ditekan secara lembut atau putaran mesin tidak terlalu tinggi dan konstan.

Demikian pula ketika Anda melakukan perpindahan gigi dengan kondisi putaran mesin yang tidak terlalu tinggi, maka ECO lamp ini akan aktif menyala. Jika indikator ECO menyala, maka pemakaian bahan bakar pun akan semakin irit.

Bagaimana cara kerja indikator ECO?

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, cara kerja indikator ECO ini sangat dipengaruhi oleh gaya mengemudi seseorang. Terutama saat pengemudi sedang menekan pedal gas.

Jika pengemudi terlalu agresif menekan pedal gas atau kerap melakukan kick down, otomatis lampu eco indikator akan mati. Untuk menjaga efektivitas dan efisiensi saat berkendara, pengendara mobil disarankan untuk tetap ramah dalam menekan pedal gas, terutama saat baru akan menjalani akselerasi awal. ​​​​​​​

Tidak perlu menekan pedal gas terlalu dalam sebab mobil dapat menyentak, yang pasti, dengan melakukan hal tersebut, mobil pun akan jadi boros bensin.

Fungsi indikator ECO

Fungsi indikator ECO yaitu sebagai barometer pengendaraan yang ekonomis, sehingga pengendara mobil dapat berpatokan dari sistem indikator tersebut, apakah cara mengemudi mereka efisien atau tidak.

Lampu indikator tersebut akan aktif dan menyala saat kecepatan ada di atas 20 kilometer per jam. Sesuai dengan fungsinya, fitur ini akan menyala dengan warna hijau yang bertujuan untuk menyampaikan informasi apakah cara pengendara sudah efisien atau belum.

Teknologi ini mampu memberikan indikasi terhadap kebiasaan berkendara agar lebih efisien dan maksimal. Dengan mengendarai secara efisien, maka secara tidak langsung Anda sudah melakukan penghematan karena emisi yang disemburkan berkurang dengan adanya sistem pembakaran yang sempurna.

Sejumlah mobil yang sudah dipasarkan di Indonesia sudah banyak yang mempunyai indikator ECO. Antara lain Toyota All New Camry, Toyota All New Avanza, Toyota Corolla Altis, Daihatsu All New Xenia, Daihatsu All New Terios, dan masih banyak lagi.

Demikianlah penjelasan mengenai arti ECO mode pada mobil, cara kerja, dan fungsinya. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat bagi Anda.

