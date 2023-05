Cara Mengetahui Kamu Sudah Menggunakan Provider Internet yang Tepat

ERA.id - Internet merupakan kebutuhan esensial bagi banyak orang di era digital. Dalam aktivitas sehari-hari seperti bekerja, belajar, berkomunikasi, hingga hiburan, internet dapat memudahkan dan mempercepat aktivitas online.

Menurut laporan We Are Social dan Meltwater berjudul Digital 2023 yang dikeluarkan pada Januari 2023, sekitar 77 persen populasi Indonesia atau 212,9 juta orang menggunakan internet dengan rata-rata menghabiskan waktu sebanyak 7 jam 42 menit per hari. Hal ini menunjukkan betapa internet telah menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia.

Namun, apakah kamu sudah yakin dengan provider internet yang kamu gunakan? Hal ini sangat penting lho untuk diketahui. Dalam artikel ini, kami akan membahas mengenai cara-cara untuk mengetahui apakah provider internet yang digunakan sudah tepat dan memenuhi kebutuhan kamu.

1. Cek Kecepatan Internet di Rumahmu!

Langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mengetahui apakah provider internet sudah tepat adalah dengan melakukan cek kecepatan internet. Kamu bisa menggunakan situs speed test online seperti Speedtest by Ookla atau Fast.com untuk mengecek kecepatan internet. Dengan melakukan tes kecepatan ini, kamu dapat mengetahui apakah kecepatan internet yang diberikan oleh provider sudah sesuai dengan yang dijanjikan.

Namun, perlu diingat bahwa kecepatan internet tergantung pada beberapa faktor seperti salah satunya seberapa banyak perangkat yang terkoneksi internet di rumahmu. Contohnya, jika ada dua pengguna aktif internet dirumahmu dengan menggunakan 3-4 perangkat, kecepatan hingga 30 Mbps sudah sangat cukup untuk melakukan browsing dan streaming. Namun jika ada lebih dari 4 perangkat, tentunya kamu memerlukan kecepatan akses internet yang lebih tinggi lagi untuk melakukan kegiatanmu.

2. Koneksi yang Stabil

Sumber: pexels.com

Ketika memilih provider internet, tidak hanya kecepatan yang perlu dipertimbangkan, tetapi stabilitas koneksi internet juga menjadi faktor krusial. Koneksi yang sering putus atau tidak stabil dapat sangat mengganggu aktivitas online kita.

Untuk menguji stabilitas koneksi internet yang diberikan oleh provider internet, kamu bisa mencoba melakukan video streaming atau download file berukuran besar selama beberapa hari atau bahkan minggu, dan mencatat apakah koneksi internet sering terputus atau tidak. Selain itu, kamu juga bisa melakukan tes sendiri menggunakan aplikasi gratis seperti Ping dan Tracert atau situs web seperti Internet Health Test atau Ping Can Be Useful.

3. Perhatikan Biaya dan Pilihan Produk yang Ditawarkan

Selanjutnya, memilih provider internet yang tepat tidak hanya sebatas mempertimbangkan kualitas koneksi internet, tetapi juga faktor biaya dan produk yang ditawarkan. Setiap provider internet biasanya menawarkan berbagai pilihan paket dengan harga yang variatif.

Oleh karena itu, sebelum memilih provider internet yang tepat, sebaiknya kamu pertimbangkan budget atau anggaran yang dimiliki terlebih dahulu. Dengan begitu, kamu dapat memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan dan juga anggaran kita.

Selain itu, beberapa provider internet juga menawarkan kombinasi paket unlimited internet dengan TV kabel yang memiliki pilihan channel yang banyak atau streaming platform. Kombinasi paket ini dapat menjadi pilihan yang tepat bagi kamu yang membutuhkan layanan internet dan suka menikmati tayangan hiburan.

Dengan memilih paket ini, kamu dapat menghemat biaya dan juga mempermudah proses administrasi karena kita hanya perlu berhubungan dengan satu provider untuk dua layanan tersebut.

4. Cermat dalam Melihat Review

Hal selanjutnya yang harus kamu lakukan untuk mencari informasi yang lebih akurat tentang provider internet yaitu mencari referensi dari orang-orang sekitar dan membaca review di media sosial, forum diskusi, atau situs-situs review internet. Kamu juga perlu melakukan proses verifikasi sendiri dengan melakukan trial menggunakan beberapa provider internet untuk merasakan langsung kualitas layanan yang ditawarkan.

Selain itu, kamu juga bisa bertanya langsung kepada orang-orang terdekat atau mengunjungi website resmi masing-masing provider internet untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Ingatlah bahwa review yang diberikan oleh pengguna internet dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga kamu perlu melakukan cross check dan melakukan proses verifikasi sendiri sebelum memutuskan untuk berlangganan.

5. Pelayanan Pelanggan

Sumber: pexels.com

Pelayanan pelanggan yang baik merupakan faktor penting dalam memilih provider internet yang tepat. Hal ini disebabkan karena kamu akan sering berinteraksi dengan provider internet dalam hal informasi produk dan layanan, pembayaran tagihan, atau ketika terjadi masalah teknis.

Provider internet yang memiliki pelayanan pelanggan yang baik selain memastikan bahwa kita mendapatkan bantuan yang cepat dan efektif, mereka juga akan mendengarkan dan memperhatikan pelanggannya agar dapat memberikan kebutuhan yang sesuai.

Deputy Chief Marketing Officer PT Link Net Tbk Santiwati Basuki mengatakan, "Melalui KUEsioner, First Media ingin mengetahui pengalaman pelanggan dalam menggunakan layanan kami dan membangun kedekatan dengan pelanggan. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari semangat #LebihKencangLebihBebas yang kami jalankan sepanjang tahun 2023.”