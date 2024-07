Rekomendasi Hape Rp2 Jutaan Terbaru dari Infinix, Ada Varian Note 40S

ERA.id - Menuju pertengahan tahun 2024, Infinix semakin gesit menghadirkan rangkaian produk terbaru dengan variasi harga yang disesuaikan dengan targetnya. Dikenal sebagai brand teknologi yang erat dengan komunitas gaming dan anak muda, varian produk Infinix tersebar dalam berbagai seri mulai HOT Series, seri gaming GT, dan seri unggulannya, Infinix NOTE series.

Di segmen harga Rp2 Jutaan, Infinix punya tiga varian produk terbaru yang saat ini tersedia di pasar baik online maupun offline. Salah satu seri terbaru yang dihadirkan Juli ini, yaitu Infinix NOTE 40S yang menjadi varian teranyar NOTE Series.

Hadir dengan spesifikasi yang kompetitif di kelasnya, ini tiga rekomendasi hape Infinix di rentang harga 2 Jutaan.

Infinix Note 40S

Resmi diperkenalkan mulai 23 Juli 2024, Infinix NOTE 40S hadir dengan tiga spesifikasi unggulan, yaitu layar 3D-Curved 120Hz AMOLED yang dilengkapi Corning Gorilla Glass, teknologi All-Round FastCharge 2.0 plus 20W Wireless MagCharge, serta fitur audio Dual Speakers with Sound By JBL. Dengan layar sinematik 3D Curve anti gores dan performa mumpuni untuk kebutuhan entertainment, NOTE 40S menggabungkan keunggulan desain dengan variasi harga yang mengakomodasi pengguna untuk merasakan pengalaman NOTE 40 Series.

Dengan Refresh rate 120Hz, Infinix NOTE 40S menghadirkan pengalaman mobile gaming yang mulus dan bebas lag. Ditopang oleh chipset Mediatek Helio G99 Ultimate, RAM 8GB (dapat diperluas hingga 16GB), dan kapasitas memori internal luas 256GB, smartphone ini memungkinkan multitasking, serta menggunakan berbagai aplikasi dengan lebih nyaman. Baterai 5000mAh dengan teknologi All-Round FastCharge 2.0 dan chip manajemen daya Cheetah X1 memastikan NOTE 40S dapat menggunakan baterai dengan efisien.

Dengan harga terbaru Rp 2.999.000, Infinix NOTE 40S menjadi pilihan yang sangat direkomendasikan di rentang harga Rp 2 jutaan.

Infinix Note 40 4G

Menjadi smartphone pertama dari Infinix yang menawarkan pengalaman wireless charging di harga Rp 2 jutaan, Infinix Note 40 4G menghadirkan fitur-fitur canggih yang ideal untuk kebutuhan entertainment. Dengan layar 6.78 inci AMOLED, refresh rate 120Hz, dan kecerahan hingga 1300 nits, Infinix Note 40 4G menawarkan visual tajam dan warna kontras yang memukau dalam berbagai kondisi pencahayaan.

Didukung oleh chipset Helio G99 Ultimate dan RAM 8GB (dapat diperluas hingga 16GB), smartphone ini memastikan multitasking lancar dan performa tangguh. Penyimpanan internal 256GB memungkinkan pengguna menyimpan berbagai aplikasi, video, dan file tanpa khawatir kehabisan ruang. Dengan kombinasi spesifikasi kuat dan harga terjangkau, Infinix Note 40 4G menjadi rekomendasi terbaik untuk pengalaman entertainment berkualitas di rentang harganya saat ini, yaitu Rp 2.4 jutaan.

Infinix Note 40 Racing Edition

Infinix merilis Note 40 4G Racing Edition yang didesain secara khusus oleh BMW Designworks. Mengusung desain khas mobil balap dengan elemen “Wings of Speed,” desain garis vertikal yang tegas membalut sisi belakang smartphone ini, menambah kesan premium nan stylish saat digenggam. Material komposit yang solid memberikan tampilan glossy dan tetap ringan saat digunakan, sementara simbol ikonik trifecta di bingkai kamera memperkuat estetika ala BMW yang diusung pada Note 40 Series Racing Edition.

Infinix Note 40 Racing Edition dilengkapi dengan fitur 45W All-Round FastCharge 2.0 dan 20W Wireless MagCharge untuk kemudahan pengisian daya. Untuk layar, smartphone ini menawarkan pengalaman imersif dengan Display AMOLED 120Hz yang memukau. Tersedia di platform penjualan online dan offline, Infinix Note 40 Racing Edition hadir dengan harga Rp 2.4 jutaan, menjadikannya sebagai opsi menarik dari Infinix.

Produk-produk Infinix dapat ditemukan di Infinix Official Shop yang terdapat di platform e-commerce dengan beragam benefit, seperti gratis biaya kirim atau voucher cashback untuk setiap periode tertentu. Tak hanya di online, konsumen juga dapat melakukan pembelian di pasar offline via mitra-mitra penjualan resmi Infinix Indonesia.