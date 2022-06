Jadi Terobosan Baru, Adopsi Metaverse Disebut Memberikan Dampak Positif Bagi Dunia Bisnis

ERA.id - Melalui survei yang dilakukan terhadap lebih dari 60 pemimpin bisnis dan teknologi dari 8 industri di Indonesia, Accenture menemukan bahwa Metaverse akan berdampak positif pada berbagai sektor, termasuk bisnis. Hal ini disampaikan Accenture pada kegiatan konferensi pers Technology Vision 2022 yang bertajuk Meet Me in the Metaverse, pada Rabu (8/6/2022).



Dari survei tersebut, 55 persen pemimpin eksekutif Indonesia menyatakan bahwa Metaverse akan memberikan dampak positif bagi organisasi mereka. Sementara itu, 25 persen di antaranya mempercayai bahwa teknologi tersebut dapat memberikan terobosan atau dampak transformasional.



Dengan survei tersebut, Accenture pun telah meluncurkan grup bisnis Accenturee Metaverse Continuum, yang dapat membantu organisasi memanfaatkan peluang di dunia Metaverse. Ini dilakukan agar nantinya para pelaku bisnis tidak ketinggalan dan hanya menerima sesuatu yang sudah dibuatkan.



