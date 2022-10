Meski Banyak Tantangan, 3 Alasan Mengapa Startup Tetap Menarik Bagi Generasi Milenial dan Gen-Z

ERA.id - Seperti industri bisnis lainnya, sektor perusahaan rintisan atau lebih dikenal sebagai startup turut terkena dampak signifikan dari guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19, meskipun tidak dengan cara yang dapat diantisipasi. Beberapa industri startup telah tumbuh dan bahkan berakselerasi dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelum pandemi, sementara yang lain saat ini sedang mengalami perubahan struktural agar tetap mampu beradaptasi dengan situasi yang dinamis.

Namun, terlepas dari kendala tersebut, sektor startup masih dianggap sebagai kekuatan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja juga sering menjadi katalisator inovasi radikal, sehingga tetap menarik di kalangan pencari kerja terutama generasi milenial dan gen-z.



Di dalam perannya membantu talenta Indonesia menemukan startup yang tepat, jaringan profesional terbesar di internet, LinkedIn, menerbitkan daftar Top Startup 2022 untuk membantu pencari kerja menemukan startup terbaik untuk bekerja.

LinkedIn sangat peduli tentang bagaimana startup dapat memberikan manfaat dan memperhatikan kesejahteraan karyawan mereka, selain membantu pengguna menemukan pekerjaan atau tempat magang yang sesuai minat dan keahlian, terhubung dengan pengguna lain di industri, meningkatkan ikatan profesional yang ada, dan mempelajari keterampilan yang mereka butuhkan.



Dalam daftar tersebut, para talenta akan menemukan 15 startup Indonesia yang tidak hanya berkembang pesat, tetapi juga memenangkan hati karyawan melalui dukungan terhadap kesejahteraan karyawannya.



Startup dengan pertumbuhan tinggi dari berbagai industri seperti Flip, Sayurbox, Sociolla (bagian dari Beauty-tech Social Bella), Tentang Anak, Ajaib dan Mamikos telah masuk dalam daftar LinkedIn Top Startup 2022.



Perusahaan-perusahaan ini sangat dihargai karena ide-ide terbaru dan inovasi canggih mereka yang menarik, dan menginspirasi. Untuk perusahaan dapat terdaftar di LinkedIn Top Startups, mereka harus dimiliki secara independen atau swasta, memiliki setidaknya 50 pekerja, dan memiliki kantor pusat di Indonesia.

Dikutip dari beberapa sumber, berikut berbagai faktor yang mendorong para milenial dan gen-Z tertarik bekerja di startup.

1. Keterlibatan Karyawan

Di antara startup teratas yang masuk dalam daftar, kita dapat melihat satu kesamaan terlepas dari jumlah karyawan yang mereka miliki; mereka bekerja ekstra untuk terlibat dengan karyawan mereka dengan tindakan yang bermakna dan berhubungan. Belajar lagi dari studi kasus Sociolla, ketika situasi berangsur-angsur berubah menjadi normal, perusahaan mengembangkan banyak aktivitas menarik untuk mempertahankan semangat positif dan membangun dinamika tim yang lebih kuat di antara Gen Pink.

Sociolla secara khusus mengadakan Sociolla Inspiring Day, yang terdiri dari berbagai kegiatan menghibur dan menyegarkan untuk GenPink di seluruh negara. Beberapa contoh kegiatan Sociolla Inspiring Day adalah; Train your Body & Mind, The Simple Yoga for Everyone; Dancing in the Rain - Entering a New Chapter of Life in The Middle of Corona Crisis; Smart Financial Planning dan banyak lagi. Kegiatan ini membuktikan komitmen Sociolla untuk menyediakan lingkungan kerja terbaik untuk semua GenPink-nya.

2. Semangat Muda

Milenial dan gen-z cenderung mencari tempat kerja yang memiliki lingkungan yang dinamis dan beragam, di mana mereka masih bisa berhubungan satu sama lain dan terus beroperasi di perusahaan yang sama. “Budaya anak muda di sini bukan berarti menyediakan kantor keren dengan bean bag warna-warni dan meja biliar. Apalagi saat startup bergerak ke tahap akhir, milenial dan gen-Z mengharapkan budaya dan kepemimpinan perusahaan yang kuat dan relevan yang sesuai dengan mereka,” kata Agnes Diah Tjondro, praktisi HR.



Ia menambahkan, era baru budaya startup yang dituntut lebih banyak talenta masa kini yang didominasi oleh generasi millennial dan gen-z merupakan kombinasi dari fleksibilitas, keterbukaan komunikasi dan pembinaan yang inspiratif, serta lingkungan yang dinamis dan beragam. Faktor fleksibilitas menjadi lebih penting sejak pandemi. Pekerjaan hybrid adalah hal baru yang dituntut oleh generasi ini, dan kita telah melihat munculnya perusahaan rintisan yang membuang jam kerja tradisional 9 hingga 5 untuk memberi jalan kepada jam kerja yang lebih fleksibel untuk beradaptasi dengan tren baru.

3. Pemberdayaan Untuk Menciptakan Dampak

Meskipun tersendat, sektor startup secara keseluruhan di Indonesia terus meningkat dengan semakin banyak startup yang menjadi perusahaan mapan dan mengomunikasikan ambisi mereka yang lebih besar. Rasa keinginan yang kuat akan sesuatu dengan mentalitas startup adalah salah satu kualitas terbaiknya. Sikap seperti ini telah melibatkan banyak talenta untuk menjadi bagian dari perjalanan startup dalam membentuk masa depan yang lebih baik untuk semua. Selain itu, ini membantu karyawan tetap tertantang dan termotivasi, membuat mereka aktif dalam peran mereka saat ini.



“Perasaan terbaik yang dapat dirasakan oleh seorang talenta adalah dapat benar-benar menikmati sebuah pekerjaan karena percaya dengan misi perusahaan dan dapat menyaksikan dampak nyata yang dibawanya bagi kemajuan masyarakat,” tambah Agnes.



Semntara itu, untuk terdaftar di LinkedIn Top Startups, perusahaan-perusahaan ini harus dimiliki secara pribadi, memiliki setidaknya 50 pekerja, dan memiliki kantor pusat di Indonesia. Daftar tersebut disusun berdasarkan data eksklusif LinkedIn dengan mempertimbangkan 4 pilar utama, yaitu pertumbuhan pekerjaan, keterlibatan, minat kerja, dan menarik talenta terbaik untuk organisasi.



Beberapa startup berhasil masuk dalam daftar tersebut untuk kedua kalinya secara berturut-turut, antara lain Sociolla, Flip, Ula, Mamikos, Ajaib, dan Lemonilo.



Merekrut dan mempertahankan talenta yang tepat, terutama dalam jumlah besar orang selalu menantang, dan pandemi membuatnya semakin sulit. Di antara startup yang masuk dalam daftar, Sociolla adalah yang memiliki jumlah karyawan terbesar; dan mayoritas dipekerjakan selama pandemi.

Co-Founder dan President Social Bella Christopher Madiam mengatakan, “Di Sociolla, karyawan adalah aset terbesar kami. Sejak pandemi dimulai pada tahun 2020, kami telah membuka banyak peluang bagi talenta terbaik untuk bergabung dengan tim sambil melakukan ekspansi bisnis yang agresif di seluruh dan di luar Indonesia. Sekarang kami memiliki anggota Gen Pink - cara kami menyebut diri kami sendiri - di seluruh Indonesia, Vietnam, dan India.”



Sebagai sebuah startup, menjadi dinamis dan agile sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan tetap selangkah lebih maju dari persaingan, dan itu memang dapat menjadi tantangan besar untuk dilakukan apalagi sambil menjaga tim yang masih berkembang. Christopher mengatakan, “Terus terang, pada awalnya tidak mudah untuk menangani ribuan karyawan, apalagi di tengah pandemi.

Agility dan empati adalah kuncinya. Kami mengambil semua pelajaran penting dari pandemi untuk membawa pengaturan kerja yang relevan bagi karyawan kami. Saat ini Sociolla telah menerapkan kebijakan Hybrid Working, dimana kami tetap memberikan fleksibilitas dan mengacu pada nilai inti kami yaitu agile, yang mana kami selalu berusaha untuk beradaptasi di setiap situasi yang kami hadapi. Kami sangat bangga melihat bahwa semua hal yang telah kami lakukan untuk menyediakan sistem dan lingkungan kerja terbaik untuk Gen Pink, telah membawa Sociolla kembali masuk dalam jajaran Top Startup tahun ini.”