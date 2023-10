Cara Cek Pesanan TikTok Shop Setelah Resmi Ditutup, Begini Caranya

ERA.id - Revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 berimbas pada penutupan TikTok Shop. Revisi tersebut telah diselesaikan dan tertuang dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Secara umum, peraturan tersebut mengatur tentang perizinan, periklanan, pembinaan, serta pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

TikTok Masuk Kategori PPMSE

Dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023, dengan layanan TikTok Shop, TikTok masuk dalam kategori Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau platform yang menyediakan sarana komunikasi elektronik sebagai wadah transaksi perdagangan.

Dari aturan tersebut, PPMSE dikategorisasikan berdasar beberapa model bisnis, salah satunya sebagai social commerce. Social commerce adalah platform yang mengombinasikan layanan media sosial dan e-commerce.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ANTARA/Maria Cicilia Galuh

Jika kita lihat di TikTok, model social commerce itu dapat ditemukan pada menu “Shop” alias TikTok Shop. Kehadiran TikTok Shop menjadikan pengguna tak hanya sekadar melihat konten video dan berinteraksi dengan pengguna lain di TikTok. Namun, pengguna juga bisa chekcout atau berbelanja produk-produk secara langsung yang disediakan penjual di TikTok lewat layanan TikTok Shop.

Melalui Permendag Nomor 31 Tahun 2023, dengan model bisnis social commerce seperti TikTok Shop itu, ruang gerak PPMSE dibatasi. Pada pasal 21 ayat (2), PPMSE dengan model bisnis social commerce tidak diperbolehkan bertindak sebagai produsen.

Cara memeriksa pesanan di TikTok Shop untuk saat ini sepertinya memang harus diketahui oleh pengguna media TikTok. Karena sejak Rabu kemarin (4/10/2023), mulai pukul 17.00 WIB, TikTok Shop sudah resmi ditutup. Penutupan TikTok Shop ini mengakibatkan dihapusnya menu “Shop” di TikTok. Namun, pada beberapa pengguna, menu TikTok Shop itu masih tersedia, tetapi tidak dapat dibuka dan hanya ditemukan kalimat “Something went wrong. Tap to try again”.

Cara Cek Pesanan TikTok Shop Setelah Resmi Ditutup

Karena TikTok Shop resmi dihapus dan menimbulkan dampak tersebut, lantas bagaimana memeriksa pesanan yang sudah Anda Lakukan? Jika Anda saat ini masih mempunyai pesanan pembelian produk di TikTok Shop yang masih berlangsung, tak perlu khawatir. Simak caranya di bawah ini.

1. Jika menu “Shop” masih bisa Anda jumpai, buka aplikasi TikTok dan klik menu “Shop”. Kemudian, klik ikon garis tiga dan pilih opsi “Orders”. Selanjutnya, Anda akan bisa melihat semua status pesanan atau pembelian yang sudah dilakukan atau sedang berlangsung.

2. Jika menu “Shop” sudah hilang, buka aplikasi TikTok dan klik menu “Profile”. Kemudian klik ikon garis tiga dan pilih menu “Settings and privacy”. Selanjutnya, pilih opsi “Your orders” dan klik “Orders”. Langkah terakhir, pengguna akan bisa menyaksikan semua status pesanan atau pembelian yang sedang dilangsungkan.

Demikianlah penjelasan mengenai cara cek pesanan di TikTok Shop setelah resmi ditutup. Sebelumnya, pihak TikTok Indonesia juga sudah mengumumkan soal penutupan TikTok Shop melalui e-mail yang dikirimkan ke seluruh penjual.

