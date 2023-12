Anti Food Waste! 5 Tips Bijak Makan AYCE dengan Keluarga

ERA.id - Menghabiskan waktu bersama keluarga dengan kulineran adalah hal paling menyenangkan, Kamu yang berencana untuk quality time bersama keluarga sekaligus makan makanan enak, mungkin saatnya mencoba menu-menu restoran AYCE (All You Can Eat).

Maraknya restoran AYCE yang beredar tentu menguntungkan kamu yang hobi makan besar bersama keluarga. Namun, terkadang masalah yang muncul ketika berkuliner AYCE adalah gampang kenyang dan malah menimbulkan food waste.

Nah, agar hal ini gak terjadi kamu wajib menguasai trik bijak makan AYCE! Simak ulasannya di bawah ini, sekaligus juga mengetahui menu-menu terbaik AYCE yang dapat kamu coba bersama keluarga. Agar tidak mengganggu flow keuanganmu, sebaiknya coba apply kartu kredit dan manfaatkan diskon-diskonnya!

Pilih Menu AYCE Terbaik Ini untuk Makan Bersama Keluarga!

Kelebihan restoran AYCE adalah pilihan menu yang bervariasi, mulai dari perdagingan, sayuran, makanan yang digoreng, berkuah dan sebagainya. Maka dari itu, biasanya restoran AYCE dipilih untuk makan besar bersama teman dan keluarga.

Kamu yang dalam waktu dekat ini berencana untuk makan bersama keluarga, tidak ada salahnya untuk memilih menu-menu di restoran AYCE agar makanan yang disediakan tidak fail. Berikut ini berbagai menu pilihannya dan semua dapat kamu nikmati dengan hanya apply kartu kredit andalan:

Premium Beef Buffet Menu satu ini cocok untuk kamu dan keluarga yang ingin mencoba berbagai macam beef atau daging premium dengan metode buffet. Biasanya, restoran AYCE menyediakan berbagai paket AYCE dengan jenis makanan yang berbeda-beda, mulai dari main course, appetizer hingga dessert. Pada menu premium beef buffet kamu wajib memilih daging terbaik dan berkualitas. Tentunya kamu dapat memasak daging dengan cara digoreng, dibakar, maupun dimasak dengan kuah beraneka ragam rasa.

Shabu-Shabu Berkunjung ke restoran AYCE tidak sah rasanya jika tidak memesan shabu-shabu. Menu makanan dengan berbagai campuran daging, sayuran, dan berbagai jenis masakan lainnya dicampur menjadi satu di dalam kuah yang bervariasi rasanya. Kamu dapat memilih kuah rasa original, Tom Yum, Hot Miso, Sukiyaki, dan sebagainya. Menu shabu-shabu ini biasanya menjadi favorit keluarga karena variasi makanan dan kuahnya yang dapat dicoba oleh banyak orang.

Steak Buffet Kamu ingin mencoba restoran AYCE dengan menu full steak? Nah, kamu dapat mencoba menu steak buffet yang mana kamu bisa sepuasnya sampai kenyang makan satu menu, yaitu steak. Tentunya variasi dagingnya tidak hanya daging sapi, adapula daging ayam, daging ikan, dan sebagainya. Jika kamu dan keluarga ingin mencoba restoran dengan menu high end yang mengenyangkan, maka coba untuk pesan menu steak buffet. Namun, disarankan untuk pesan menu dessert setelah makan makanan berdaging, ya .

Japanese BBQ Japanese BBQ menjadi rekomendasi menu di restoran AYCE yang cukup difavoritkan. Pasalnya jika kamu memilih menu Japanese BBQ, kamu akan disediakan banyak sekali macam daging berkualitas yang biasanya juga dimakan oleh masyarakat Jepang. Selain itu, biasanya terdapat side dish seperti sushi yang pasti akan sangat mengenyangkan bila dimakan sepuasnya. Kamu tidak perlu khawatir, karena restoran AYCE dengan menu Japanese BBQ sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia.

Brazilian BBQ Rekomendasi menu terakhir adalah Brazilian BBQ yang tentu berbeda daripada yang lain. Biasanya menu-menu restoran AYCE sebatas makanan Asia. Tetapi, kamu dapat mencoba menu yang berbeda daripada yang lain yaitu makanan khas Amerika Latin. Menu yang disediakan biasanya masih sama, yaitu seputar perdagingan, namun yang wajib kamu coba adalah rasa bumbu khas Amerika Latin yang tentu berbeda dengan bumbu-bumbu Asia. Misal, seperti pemberian bumbu caramelized pineapple pada daging yang digoreng atau dibakar. Yum! Kebayang kan enaknya?

Dok Pexel

5 Tips Bijak Makan AYCE, Anti Food Waste!

Apabila kamu sudah menyiapkan daftar menu-menu restoran AYCE yang akan disantap. Maka, selanjutnya kamu juga wajib untuk mengetahui berbagai tips bijak makan di restoran AYCE. Karena pada kenyataannya, belum banyak orang yang mengetahui tahapan efektif dalam menikmati AYCE.

Alhasil yang terjadi adalah terlalu banyak mengambil makanan, tetapi perut sudah keburu kenyang. Tentu kamu tidak ingin menjadi salah satu pelaku food waste, bukan? Maka dari itu, intip tips makan di restoran AYCE berikut ini:

Kosongkan Perut Saat Datang Tips pertama adalah mengosongkan perut saat datang, alias datang dengan keadaan lapar sekali. Hal ini dapat kamu lakukan agar ketika makan makanan AYCE, kamu bisa dengan lahap menyantapnya. Misal, kamu beserta keluarga datang pada jam makan siang. Maka, pada pagi hari jangan sarapan terlalu banyak. Tentu hal ini dapat meminimalisasi food waste ketika kamu makan di restoran AYCE.

Pilih Makanan Paling Recommended Memilih makanan yang paling recommended dulu adalah tips bijak berikutnya. Misal daging beef wagyu atau premium beef. Dengan begitu, kamu tidak akan merasa rugi saat membayar karena telah mencoba menu-menu yang paling banyak peminat yang ada di dalam restoran tersebut.

Kurangi Makanan Berkarbohidrat Orang Indonesia memang tidak bisa terlepas dari makanan dengan kandungan karbohidrat. Namun, ketika makan di restoran AYCE kamu dapat mengurangi tipe makanan berkarbohidrat. Tujuannya agar perutmu tidak mudah penuh dan kekenyangan. Kamu dapat memilih makanan dengan tinggi protein saja, seperti daging ayam, daging sapi, seafood, sayuran, bakso, dan lain-lainnya. Nikmati menu restoran AYCE yang berbeda dan dengan porsi secukupnya.

Makan Perlahan Tips selanjutnya adalah makan dengan perlahan, alias dinikmati. Ketika mencoba menu-menu di restoran AYCE, kamu tidak perlu makan terburu-buru dan rakus. Biasanya, restoran AYCE memberi batasan waktu sekitar 1-2 jam untuk menikmati menu-menunya. Nah, hal ini dapat kamu manfaatkan untuk menikmati makanan dengan perlahan sekaligus bercengkrama dengan keluarga. Selain itu, makan dengan perlahan juga dapat mencegah kamu dari rasa mudah kekenyangan.

Kesimpulan

Fakta menarik dari detikfood, bahwa konsep restoran AYCE sudah ada sejak abad ke-16 dan muncul pertama kali di Swedia. Ternyata sudah lama sekali konsep ini ada, ya! Tidak heran jika sekarang ini semakin banyak bermunculan konsep restoran seperti ini.

Salah satu alasannya adalah konsep restoran ini cocok untuk menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga besar, sekaligus makan makanan enak. Penasaran ingin coba? Yuk ajak keluargamu untuk menikmati beragam kuliner di restoran AYCE! Kamu dapat mencoba berbagai menu favorit tanpa harus bingung dengan tagihannya.

Kamu dapat memanfaatkan Kartu Kredit Digital digibank untuk berwisata kuliner di restoran AYCE dan nikmati promo spesial di merchant pilihan. Ini adalah digital credit card pertama di Indonesia. Tidak perlu ragu karena ada beragam kemudahan dan keuntungan yang bisa didapatkan!

Kartu kredit digital bisa dimiliki dengan proses approval 60 detik! Kamu juga bisa mendapatkan gratis iuran pada tahun pertama. Informasi lebih lengkap dan cara apply Kartu Kredit Digital digibank dapat diperoleh dengan klik di sini!