Menjamin Masa Depan, 5 Strategi Investasi Bagi Pasangan Muda yang Baru Menikah

ERA.id - Bagi para pasangan yang baru menikah, melakukan penabungan uang dalam bentuk aplikasi investasi sangat berguna dan menjamin masa depan. Namun, sebelum melakukannya, Anda perlu mengetahui bagaimana strategi investasi bagi pasangan mudah yang beru menikah agar keuangannya aman. Mari simak strateginya di bawah ini.

1. Terbuka tentang pemasukan dan mengelola bersama

Strategi investasi untuk pasangan yang baru menikah

Bagi setiap pasangan perlu dilakukan keterbukaan terkait dana pemasukan setiap bulannya. Ini bisa dilakukan oleh pasangan yang keduanya memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulannya. Ini akan membuat kepercayaan stabil antara pasangan dan menghindari keributan soal keuangan.



Selain terbuka, pasangan harus mengelola keuangan secara bersama-sama karena memudahkan pembuatan tujuan perencanaan keuangan ke depannya. Mengelola keuangan ini bisa dilakukan dengan menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka pendek maupun panjang.

2. Lunasi beban finansial

Saat menikah, setiap pasangan harus berusaha untuk melunasi atau menghindari yang namanya beban finansial, berupa utang. Ini lantaran utang yang dimiliki misal salah satu pasangan akan menjadi beban yang berat pada waktu tertentu dan menghambat jalannya investasi.



Oleh karena itu, jika masih memiliki utang, lebih baik prioritaskan untuk membayar utang hingga lunas terlebih dahulu. Dengan bebas beban finansial, maka proses investasi akan tertata baik.

3. Menyediakan dana darurat

Selain investasi untuk kepentingan masa depan, perlu diketahui menyediakan dana darurat juga harus dilakukan. Dana darurat ini nantinya pasti diperluka jika suatu hal mendesak terjadi.



4. Berinvestasi menggunakan uang hadiah pernikahan

Untuk mengawali investasi pasangan baru menikah, bisa dengan menggunakan uang hadiah pernikahan. Kegiatan investasi ini bisa dilakukan dengan mudah jika Anda memiliki modal yang cukup untuk pembelian instrumen investasi.

5. Pilih produk investasi yang sesuai kebutuhan

Strategi selanjutnya adalah memilih produk investasi yang sesuai dnegan kebutuhan dan kesepakatan pasangan. Anda bisa memilih beberapa pilihan instrumen investasi yang tersedia seperti reksadana, saham, p2p lending, investasi emas, dan lainnya.



Pemilihan aplikasi dnegan instrumen investasi terbaik juga harus dilakukan. Aplikasi investasi terbaik memiliki biaya deposit yang murah dan terjangkau dan harus berada di bawah pemantauan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Salah satu produk investasi yang paling populer saat ini adalah reksadana, karena mudah dilakuakn dan risikonya minim. Salah satu penyedia aplikasi investasi terbaik adalah digibank by DBS. Pada aplikasi ini bisa berinvestasi beberapa reksadana, mulai dari reksadana saham, pasar uang, dan pendapatan tetap.



Berinvestasi di digibank by DBS memiliki berbagai keunggulan. Seperti pembukaan rekening tabungan bisa melalui aplikasi tanpa harus pergi ke bank. Proses verifikasi lebih mudah dengan teknologi face biometric.



Selain itu melakukan transfer dan tarik tunai di aplikasi tersebut bisa dilakukan secara gratis, dengan syarat hanya memiliki saldo Rp1 juta per bulannya. Hal penting lainnya adalah digibank by DBS juga sudah berada di bawah pengawasan OJK, sehingga investasi para pengguna terjamin.

