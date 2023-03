Wajib Dikunjungi, Inilah Destinasi Indonesia Paling Favorit

ERA.id - Berbagai destinasi wisata favorit mulai diserbu keluarga Indonesia untuk menghabiskan waktu bersama. Banyak wisata mempesona yang menarik untuk dilihat dan dikunjungi. Ada destinasi populer yang paling banyak dicari di internet.

Geary Undarsa, Co Founder & Chief Market Officer Tiket.com membeberkan destinasi Indonesia yang paling banyak dicari traveler di fitur tiket To Do pada kanal atraksi. Menurutnya, Jatim Park menjadi salah satu destinasi banyak dicari.

Jatim Park merupakan ikon wisata Kota Batu, Malang. Tempat wisata ini sendiri terdiri dari beberapa bagian dengan atraksi yang berbeda-beda, dan terbagi menjadi 3 yaitu Jatim Park 1, 2, dan 3.

"Kalau soal favorit, salah satu paling dicari Jatim Park sebenarnya. Makanya kenapa kita melihat banyak orang-orang yang liburannya sebenarnya butuh ke Jatim Park," kata Geary Undarsa melalui acara virtual Tiket.com dan Jatim Park Hadirkan Berbagai Pengalaman Wisata Edukasi untuk Keluarga Indonesia pada Senin (13/3/2023).

Acara virtual Tiket.com

Tak hanya Jatim Park, Ancol dan Taman Safari menjadi destinasi favorit bagi para wisatawan.

"Ada dosmetik Indonesia lainnya seperti Ancol, Taman Safari," ujar Geary Undarsa.

Sementara itu, destinasi luar negeri paling menjadi favorit adalah negara Singapore dan tempat wisata banyak dikunjungi adalah Universal Studio Singapore.

"Luar (negeri) itu Singapore, Universal Studio Singapore," kata Geary Undarsa.

Terakhir, fitur tiket To Do pada kanal Event paling banyak dipesan adalah acara konser. Geary mengungkapkan pemesanan tiket konser yang paling sering dikunjungi adalah konser BLACKPINK yang diselenggarakan 11-12 Maret 2023 di Gelora Bung Karno (GBK).

"(Paling banyak dicari tiket konser) BLACKPINK, hiburan online macam-macam," tutur Geary Undarsa.

Kedepannya, Tiket.com akan membuat inovasi baru supaya para customer tidak bosan dan mencari sesuai kebutuhannya.

"Kita liat coba customer cari apa, kita bikin inovasi baru, customer suka apa. Atraksi wahana, Jatimpark, yang dicari lokasinya spesifik. Misal di Jakarta, Bogor ada apa. Di Jatim kini kita ekspos lebih tinggi." lanjut Geary Undarsa.