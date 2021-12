Kangen ke Luar Negeri? 6 Negara Ini Bisa Jadi Destinasi Wisata Tepat Buat Liburan 2022

ERA.id - Sehubungan dengan dibatalkannya PPKM Level 3, maka banyak tempat wisata yang beroperasi dengan kebijakan sudah ditentukan. Masyarakat Indonesia sudah mulai merencanakan liburan untuk tahun 2022. Kamu bisa mengunjungi sejumlah destinasi wisata ke luar negeri.



Bagi kamu yang masih bingung untuk memilih destinasi wisata untuk liburan ke luar negeri tahun depan, ada sejumlah rekomendasi tempat wisata yang wajib dikunjungi. Inilah 6 destinasi wisata yang tepat di luar negeri yang wajib dikunjungi pada liburan 2022 dari Tiket.com.

1. Kangen ke Singapura? Ini saatnya!

Marlion park (Foto: Pexels/Kin Pastor)

Dengan berlakunya Vaccinated Travel Lane (VTL) di Singapura, maka warga Indonesia dapat kembali berkunjung ke Singapura lagi. Negeri Merlion merupakan destinasi internasional yang tepat dikunjungi karena berjarak sangat dekat dari Indonesia. Daftar kunjungan rekomendasi tiket.com adalah Masjid Sultan, Gardens by the Bay, Merlion Park, Orchard Road, Esplanade, serta Clarke Quay.

2. Hanya Berjarak 3+ Jam, Kunjungi Bangkok Untuk Rangkaian Wisata Komplit

Bangkok merupakan kota yang layak dikunjungi bersama sahabat karib. Setelah menentukan tanggal berangkat ke Bangkok, perhatikan checklist yang sudah tiket.com bantu susunkan, yaitu Royal Grand Palace, Wat Phra Kaew, Wat Pho, Damnoen Saduak Floating Market, sungai Chao Phraya, Taman Lumpini, Bangkok Art & Culture Center, Museum of Counterfeit Goods, hingga Sea Life Bangkok Ocean World.

3. Liburan Ala Sultan ke Istanbul, Turki

Blue mosque (Foto: Instagram/@goturkiyem)

Untuk rute berdurasi panjang (long haul), harga tiket pesawat ke Turki tergolong terjangkau. Tidak hanya itu saja, harga penginapannya pun beragam dan dapat disesuaikan dengan budget turis yang hendak pergi. Selain itu, daya tarik Turki terletak di panorama alam dan kekayaan budaya yang menakjubkan, mulai dari Blue Mosque, Galata Bridge, Cappadocia, Konya, Topkapi Palace, Istiklal Street, Pamukkale, hingga Bursa.

4. Buka cakrawala dengan menikmati Dubai yang spektakuler

Tidak semua orang pernah ke Dubai. Bagi yang telah memiliki visa turis untuk berkunjung ke Uni Emirat Arab atau yang sudah kangen untuk mengunjungi Dubai, maka tiket.com pun sudah memiliki check list destinasi wajib kunjung, diantaranya adalah; Burj Khalifa, Palm Jumeirah, Jumeirah Beach, Bastakia Quarter, Big Red, Dubai Miracle Garden, dan Dubai Aquarium.

5. Berwisata ke Kota Malaikat, Los Angeles

Universal Studios Hollywood (Foto: Instagram/@unistudios)

Amerika Serikat pun sudah menyambut turis internasional sejak tahun 2021. Bagi warga Indonesia pemegang visa turis ke Amerika Serikat, area wajib kunjung untuk merasakan dinamika kehidupan barat adalah di Hollywood (Grauman’s Chinese Theatre, Hollywood Walk Of Fame, Kodak Theatre, dan Starline Tour), kemudian Universal Studios Hollywood, Griffith Park, Venice Beach, serta berbelanja ke Rodeo Drive.

6. Menikmati nuansa old city vibe di London, United Kingdom

Bagi warga Indonesia yang memiliki visa UK aktif. Manfaatkan momentum liburan akhir tahun dengan merencanakan perjalanan liburan wisata ke London. Dengan nuansa old city yang kental, berjalan kaki di London pun terasa seperti berada di era dan waktu yang berbeda.



Tiket.com mengajakmu untuk menyaksikan Big Ben dari South Bank, jalan jalan santai di pinggir sungai Thames, nikmati ketenangan banyak taman cantik, kemudian juga dapat menyaksikan momen The Changing of the Guards di sela-sela kunjungan ke berbagai museum historik.

Tag: travelling wisata hits wisata instagramable tempat wisata Liburan tips liburan