Liburan ke Flores di Tanggal Muda, Eksplor Surga Tersembunyi di Timur Indonesia

ERA.id - Keindahan Pulau Flores sudah bukan rahasia lagi. Surga tersembunyi di timur Indonesia ini menjadi tujuan wisata yang lengkap. Tak hanya menyajikan pemandangan alam yang sempurna, tapi juga tempat yang sarat akan sejarah Indonesia. Bahkan kehidupan bawah lautnya disebut menjadi favorit bagi para penyelam.

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) terus mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif se-Floratama, salah satunya melalui program Tour De Flores. Tour de Flores merupakan program menjelajah jauh ke timur Indonesia untuk mengenal lebih dekat segala keindahan alam dan budaya Floratama.

Bulan September hingga pertengahan November disebut sebagai waktu terbaik untuk

berwisata bahari di Flores seperti diving dan snorkeling karena di waktu ini ombak di lautan Labuan Bajo umumnya cukup landai.

Berikut adalah beberapa hidden-gem di Flores yang dapat sobat tiket jelajahi.

1. Pengalaman Wisata Religius Vatikan Indonesia di Ujung Timur Flores, Larantuka

Dengan memanfaatkan akses penerbangan menuju Bandar Udara Gewayantana, Larantuka, ataupun memilih opsi transit melalui Kupang Bandara Internasional El Tari. Nikmati wisata alam dengan jalan mulus yang menyisir bibir pantai sekaligus wisata religius di Larantuka, yang dikenal sebagai “Vatikan-nya Indonesia”.

Di mana dahulu Larantuka adalah satu-satunya kerajaan katolik di Indonesia dan

dikenal dengan kota 1000 kapel, mulai dari Kapela Tuan Ma, Kapela Tuan Ana, Katedral Bukit Fatima, dan Katedral Reinha Rosari. Tradisi Pekan Suci bernama Semana Santa menjadi ikon tersendiri dari Larantuka, di mana kemeriahan perayaan Semana Santa 2023 dapat dilaksanakan untuk umum setelah Keuskupan Larantuka mengumumkan bahwa prosesi Paskah ini terbuka untuk seluruh peziarah tanpa membedakan

suku, agama, ras dan budaya.

Berkunjung ke Flores Timur tidak tepat rasanya jika tidak mendatangi Desa Wisata Lewokluok. Di sini sobat tiket bisa melihat sanggar tenun Linolina dengan rumah tenunnya masing-masing tersebar di setiap RT dalam desa, dan juga makanan khas yang berasal dari pangan lokal seperti ubi, pisang, biji asam dan lain- lain yang diolah menjadi cemilan.

Apartments dengan akses pemandangan laut dengan harga mulai dari Rp 498ribu per malam.

2. Berburu Tenun Ikat Autentik Flores Langsung dari Tangan Penenun di Maumere

Selain juga menjadi bagian dari mata pencaharian oleh para perempuan di Maumere, tenun juga menjadi bagian dari pakaian yang dikenakan sehari-hari oleh masyarakat Maumere. Desa Sikka, sebagai salah satu sentra penghasil tenun di Maumere. Tenun ikat dari Desa Watublapi, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) milik Kelompok Tenun Watubo. Tenun ini populer karena seluruh pengrajinnya menggunakan bahan pewarna alami untuk memproduksi kain-kain tenun. Sebagai informasi, tenun ikat dari Desa Watublapi, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) milik Kelompok Tenun Watubo menjadi salah satu karya paling diminati para delegasi Pertemuan IMF - World Bank 2018 Bali.

(Dok. Tiket.com)

Selain Desa Watublapi sebagai penghasil tenun ikat, Desa Sikka juga terkenal akan hasil tenunnya yang cantik. Sobat tiket jangan lupa untuk mengunjungi lokasi pelestarian budaya khas NTT, tenun ikat, di Rumah Tenun Lepo Lorun. Di sini, sobat tiket dapat menyaksikan pemberdayaan para perempuan Flores

untuk memberikan edukasi dalam membuat tenun ikat.

3. Berburu Sunrise di Puncak Kelimutu Hingga Menyusuri Sejarah Sang Proklamator

Berkunjung ke Ende, sobat tiket wajib menjelajahi Gunung Kelimutu, gunung berapi di Desa Pemo, Kabupaten Ende yang memiliki pemandangan yang mengesankan. Gunung ini memiliki tiga buah danau yang dikenal dengan nama Danau Tiga Warna karena memiliki warna yang berbeda-beda yaitu merah, biru, dan putih. Namun warna-warna ini akan terus berubah seiring waktu. Sempatkan waktu untuk melihat pemandangan matahari terbit di puncak Kelimutu dan rasakan pengalaman magis yang menyejukkan mata dan hati.

Selain keindahan alam, perjalanan ke Ende juga sarat akan cerita bersejarah karena Ende juga dikenal sebagai kota Pancasila. Sobat tiket wajib berkunjung ke Situs Soekarno untuk melihat langsung tempat dimana proklamator Indonesia merenungkan dasar negara Indonesia yang kini dikenal dengan Pancasila.

Disini juga sobat tiket bisa melihat rumah masa kecil Soekarno, membaca koleksi bukunya, dan mempelajari tentang perjalanan panjang Indonesia sebagai negara merdeka.

mulai dari Rp459.540/kamar/malam hanya di tiket.com.

4. Menikmati Ragam Atraksi Budaya di Jantung Pulau Flores

Jika sobat tiket ingin merasakan ketenangan alam, menjelajahi kekayaan budaya, dan berinteraksi dengan warga lokal, Nagekeo adalah tempat yang sempurna. Dengan keajaiban alam dan pesona budaya yang menanti, sobat tiket akan mendapatkan jejak petualangan yang tak terlupakan. Selama di Nagakeo, sobat tiket bisa berkunjung ke Kampung Kawa. Kampung Kawa berada di bagian barat Desa Labolewa dengan

jarak tempuh kurang lebih 10 kilometer dari Desa Labolewa dan 15 kilometer dari Kota Mbay, ibu kota Kabupaten Nagekeo. Lokasinya juga berada diantara Gunung Ebuloba dan Amagelu.

Permukiman Kampung Kawa dihuni oleh masyarakat adat yang masih kental dengan tradisinya, sangat cocok bagi sobat tiket yang ingin mempelajari budaya khas NTT, dan merasakan pengalaman sejenak untuk living like a local! Untuk mengunjungi Nakageo, sobat tiket bisa memilih bermalam di Penginapan Wisma Keluarga mulai dari Rp436.000 per malam di tiket.com.

5. Bukti Wololobo dengan Pesona Negeri di Atas Awan Flores

Selain Puncak Kelimutu yanng menjadi tempat terbaik untuk melihat sunrise, Flores juga memiliki obyek wisata alam untuk menikmati sunset benama Bukit Wolobobo. Bukit ini bisa menjadi tempat liburan dengan panorama alam yang sangat indah. Berlokasi di Desa Turekisa, Kabupaten Ngada, di sini kita bisa menikmati pemandangan matahari terbenam yang sangat memukau dari atas menara pandang yang telah disediakan pengelola. Di saat-saat tertentu sobat tiket dapat menyaksikan awan yang begitu banyak dan merasakan sensasi seperti berada di atas awan dengan gumpalan awan atau kabut tersebut menutupi seluruh pemandangan hijau menjadi putih seputih awan.

Terletak persis di bawah kaki gunung Inerie di kabupaten Ngada terdapat salah satu potensi wisata yang unik yaitu Kampung adat Bena di Desa Wisata Tiworiwu. Keunikan adanya rumah adat dan tradisi leluhur yang masih asli serta terdapat batu megalitik yang dijadikan sebagai tempat dilaksanakannya ritual. Jika dilihat dari udara, Kampung ini berbentuk seperti patahan perahu yang memanjang dari utara ke selatan.

Banyak kerajinan tangan yang dikerjakan oleh masyarakat secara tradisional misalnya: kain tradisional dari pewarna alam dan souvenir bambu.

per malam.

6. Surga Pulau Eksotis di Labuan Bajo

Labuan Bajo merupakan ibu kota Kabupaten Manggarai Barat. Secara geografis, tempat wisata ini memiliki letak yang berada di bagian barat Pulau Flores, sehingga dikenal sebagai pintu gerbang barat wisata Pulau Flores. Sobat tiket dapat memanfaatkan akses langsung ke Labuan Bajo dengan penerbangan langsung

menuju Bandar Udara Internasional Komodo dengan ragam pilihan maskapai.

Labuan Bajo yang kini mendunia, karena keberadaan Taman Nasional Komodo yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Tidak hanya populer dengan Taman Nasional Komodo saja, masih ada banyak objek wisata menarik yang memiliki daya tarik tersendiri. Sobat tiket dapat menikmati paket lengkap, mulai dari wisata bahari, hingga menikmati pemandangan dari atas bukit yang mengagumkan dengan Opentrip 3D2N Labuan Bajo - Komodo by Travel Buddies maupun yang

berkeinginan untuk live on board dengan Paket 3D2N VIP Phinisi Labuan Bajo by WeTravel.