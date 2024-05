Sambut Perayaan Waisak di Festival Lampion Borobudur 2024

ERA.id - Hari Raya Waisak 2568 BE (Buddhist Era) jatuh pada tanggal 23 Mei 2024. Dalam rangka merayakan Waisak, Biksu Thudong melakukan perjalanan spiritual dengan berjalan kaki ribuan kilometer yang berakhir di Candi Borobudur.

Sebanyak 40 Biksu Thudong asal Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia tiba di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada Senin (20/5/2024). Kedatangan mereka adalah untuk menyambut Hari Raya Waisak.

"Kita waisak 3 hari lagi perayaan tanggal 23 Mei. Ini jatuhnya long weekend. Kalau bisa long weekend masyarakat Indonesia sekarang berbondong-bondong ke Solo, Semarang, Jawa Tengah untuk meramaikan perayaan waisak," ujar Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney, Maya Watono, melalui acara virtual 'The Weekly Brief With Sandi Uno (WBSU).

"So far 99 persen mungkin para Biksu Thudong dari Thailand, Singapura, Malaysia yang lepas dari TNI, hari ini tiba di Candi Borobudur dengan total perjalanan 1200 km. Kami tadi menyambut kedatangan Biksu Thudong yang nanti muncul perayaan 23 mei sampai long weekend," lanjutnya.

Pembelian tiket nonton festival lampion Borobudur saat puncak perayaan Waisak 2024 di Candi Borobudur dibuka pada Senin (20/5) pukul 15.00 WIB. Masyarakat akan menyaksikan Festival Lampion secara langsung. Pemesanan tiket dilakukan secara daring lewat ticket.borobudurpark.com. Harganya Rp50 ribu rupiah, baik itu untuk wisatawan dosmetik maupun mancanegara.

Pembatasan jumlah tiket guna menjaga kekhusyukan umat Buddha dalam beribadah. Pengunjung dapat menyaksikan dari sisi bagian luar batas area pelepasan lampion yang berada di Marga Utama. Pengunjung diminta mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh panitia dan pengelola TWC Borobudur.

"Kami mempersiapkan pelepasan lampion 2560 lampion. Wasiak di tahun ini ekspektasi terbesar adalah 80 ribu umat Buddha berdoa bersama di candi Borobudur. Dari atas sampai Marga Utama candi Borobudur." pungkasnya.