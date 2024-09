Dorong Pelaku Kuliner Semakin Inovatif, Harapan Menparekraf untuk eKuliner Awards 2024

ERA.id - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berharap penyelenggaraan eKuliner Awards 2024 dapat mendorong para pelaku UMKM subsektor kuliner untuk dapat terus berkembang dan semakin inovatif.

“Selamat kepada 10 pemenang eKuliner Award 2024 yang terpilih. Semoga melalui ajang penganugerahan ini, para UMKM subsektor kuliner untuk dapat terus berkembang dan inovatif,” kata Menparekraf Sandiaga dalam sambutannya di acara Paxel Ekuliner Awards 2024 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

eKuliner Awards 2024 merupakan ajang yang diinisiasi jasa pengiriman berbasis digital Paxel Indonesia dan didukung Kemenparekraf/Baparekraf.

Menparekraf Sandiaga menjelaskan bahwa eKuliner Awards ini merupakan salah satu bentuk kolaboraksi bersama dalam menyukseskan kampanye Indonesia Spice Up The World, untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk rempah, bumbu dan kuliner Indonesia ke mancanegara.

“Indonesia Spice Up The World memiliki cita-cita menghubungkan 4000 restoran diaspora Indonesia di luar negeri. Dan saya berharap Paxel bisa menjadi solusi dalam permasalahan logistik ini. Sehingga target ekspor rempah dan bahan makanan dari Indonesia bisa mencapai 2 miliar dolar AS pada tahun 2025,” kata Menparekraf Sandiaga.

Kerja sama ini telah dibangun sejak pascapandemi. Program eKuliner Awards pun telah diselenggarakan sekian kalinya yang menjadi bukti nyata bahwa kemitraan Paxel dengan Kemenparekraf/Baparekraf terus berkelanjutan.

“Pascapandemi Paxel telah bekerja sama dengan kami menjadi solusi layanan logistik yang dapat diandalkan oleh para pelaku UMKM khususnya penggiat usaha kuliner, karena dari hasil data kita Paxel membawa peningkatan untuk pengenalan destinasi wisata sampai 66 persen. Dan tahun 2023, Paxel telah menjadi mitra resmi co-branding Wonderful Indonesia,” kata Menparekraf.

Lebih lanjut, Menparkeraf menyampaikan bahwa Kemenparekraf bersama dengan Paxel dan stakeholder ke depan akan saling mendukung untuk membangkitkan subsektor kuliner lebih kuat dan berdaya saing serta memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia.

“Apresiasi kepada Paxel atas inisiasinya secara konsisten dalam menyelenggarakan Paxel eKuliner Award selama tiga tahun terakhir ini. Semoga dengan naiknya trafik pengiriman dari teman-teman UMKM, lapangan kerja makin banyak yang tercipta,” kata Menparekraf Sandiaga.