Sensasi Menginap Seru, Bisa Bawa Pulang Merchandise Disney

ERA.id - Menginap di hotel estetik dan instagramable mungkin sudah biasa. Tapi, bagaimana dengan nuansa Disney yang disuguhkan? Tentunya, hotel seperti ini yang mungkin banyak dicari para keluarga baru.

Ya, bertepatan dengan momentum liburan sekolah anak-anak di bulan Juni lalu, The Westin Surabaya sempat menghadirkan rangkaian 'Disney Summer Fest'.

Sebagai destinasi menginap yang digemari oleh keluarga, The Westin Surabaya memiliki paket menginap seru edisi 'Disney Summer Fest' ini.

Terlihat superblock modern yang terdiri dari kompleks mall dan hotel ini, dipenuhi oleh instalasi dan dekorasi seni karakter kartun dari Disney.

"Kami turut menyambut 'Disney Summer Fest' yang hadir di Surabaya Barat. Ada beberapa keseruan yang dihadirkan dari Disney," jelas Tessa Zelyana, Complex Marketing and Communication The Westin Surabaya dan Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah, dalam keterangan persnya.

Tamu yang menginap bisa membawa pulang official merchandise karakter-karakter lucu, seperti Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck dan Daisy Duck.

Parade karakter Disney sebagai tujuan wisata

Hotel yang lokasinya berada dalam superblock Pakuwon Mall ini memiliki akses langsung menuju area mall, dan memudahkan para tamu yang ingin mencari bermacam-macam hiburan yang disuguhkan di salah satu mall terbesar se-Indonesia ini.

Parade karakter Disney yang hadir turut memeriahkan suasana liburan sekolah di Pakuwon Mall Surabaya sejak akhir bulan Juni, dengan instalasi dan dekorasi seni karakter Disney yang memikat. Tak cuma merchandise Disney, The Westin Surabaya juga membuat pameran instalasi dan dekorasi Disney, terdapat beberapa acara seperti Parade Karakter Disney dan juga Meet & Greet bersama Mickey and Friends di atrium mal Pakuwon. Hal ini memungkinkan konsep Disney yang diusung sekaligus bisa menjadi daya tarik wisata modern yang baru bagi warga Surabaya dan sekitarnya. "Inilah salah satu keunggulan kami, karena superblock Pakuwon Mall ini telah menjadi tujuan destinasi wisata masyarakat di Surabaya Barat." "Begitu banyak event dan kegiatan di sini yang menarik semakin banyak pengunjung, baik dari dalam kota Surabaya, maupun kota lain di Indonesia. Jadi, Surabaya semakin dikenal dengan keberagaman kota-nya yang meriah, tidak hanya terpusat di tengah kota saja," pungkas Tessa.