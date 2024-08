Hadirkan Keindahan Evolusi dan Revolusi Genetik dalam Florikultura, FLOII Expo 2024 Kembali Digelar

ERA.id - Floriculture Indonesia International (FLOII) Expo 2024, pameran florikultura terbesar dan pertama di Indonesia, akan kembali digelar untuk ketiga kalinya di Hall 3, ICE BSD Tangerang pada tanggal 5-8 Desember 2024. Pameran ini bertujuan untuk menjadi wadah utama bagi pelaku usaha, pecinta tanaman, dan pegiat tanaman hias, serta memperkenalkan berbagai elemen industri tanaman dari produsen hingga konsumen.

Mengusung tema "Evolutionary & Revolutionary Elegance: The Beauty of Genetic Diversity in Floriculture," FLOII Expo 2024 akan menggambarkan betapa mutasi genetik telah berperan dalam menciptakan varietas tanaman hias yang unik dan memikat. Melalui tema ini, pameran ini akan menunjukkan bagaimana keanekaragaman genetik dapat menginspirasi dan mendorong inovasi dalam industri tanaman hias.

Ketua Kelompok Florikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Armilawaty Razak mengatakan industri florikultura terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 21,8%.

Atas dasar itu, Kementerian Pertanian menyambut baik penyelenggaraan FLOII Expo 2024. Menurutnya, FLOII Expo tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk mempertemukan konsumen dan produsen, tetapi juga sebagai sarana edukasi yang penting bagi masyarakat.

(Konferensi pers FLOII Expo 2024)

“Dengan pameran ini, kesadaran akan keanekaragaman tanaman hias dapat meningkat, sekaligus memberikan pengetahuan dan informasi terbaru kepada para pecinta tanaman. Jadi kami sangat mengapresiasi acara ini (FLOII Expo 2024),” ucapnya dalam acara Konferensi Pers di Waterfall by Godong Ijo, Depok, Jawa Barat.

Senada dengan Armilawati, Presiden Direktur Dyandra Event Solutions, Michael Bayu A. Sumarijanto mengatakan, pameran FLOII Expo 2024 menjadi acara yang sangat penting bagi para pelaku industri dan pecinta tanaman hias. Apalagi, Indonesia memiliki potensi dengan keanekaragaman hayatinya yang melimpah dan terus berkembang.

Ditambah, potensi pasar dari industri tanaman hias juga masih sangat besar. Menurut Bayu, meskipun pasar dalam negeri sempat menurun pasca booming saat pandemi COVID-19, namun industri tanaman hias banyak diminati oleh pembeli dari berbagai negara.

“FLOII Expo 2024 merupakan Pameran yang penting untuk industrinya , kami tiga tahun lalu diminta oleh para stakeholder untuk menjadi lokomotif untuk bisa membuat tanaman hias ini menjadi sebuah industri yang besar. Melalui tema ini mencerminkan komitmen kami untuk menampilkan keindahan dan keunikan dari tanaman hias mutasi yang memiliki nilai jual dan estetika tinggi. Kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi pemimpin dalam inovasi dan keanekaragaman genetika tanaman hias,” jelasnya.

Selama empat hari penyelenggaraan, pengunjung FLOII Expo 2024 akan disuguhkan dengan berbagai program menarik yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi dan berbagi pengetahuan antara para pelaku industri dan penggemar tanaman. Program-program tersebut meliputi Talk Show yang menghadirkan pembicara nasional dan internasional, workshop yang menawarkan pelatihan praktis tentang teknik budidaya dan perawatan tanaman, serta Lelang Tanaman Hias dan Kontes Tanaman Hias mulai dari kelas Aroid, Sansevieria, Platycerium, Aglonema, dan kelas tanaman lainnya yang akan memberikan kesempatan bagi para peserta untuk memamerkan hasil budidaya mereka.

FLOII Expo 2024 juga akan menghadirkan berbagai exhibitor dari dalam dan luar negeri yang akan memamerkan produk terbaru dan inovatif dalam dunia florikultura. Pengunjung akan memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam lelang tanaman dan kontes, serta memperluas jaringan mereka dengan bertemu langsung dengan produsen, distributor, dan pecinta tanaman dari seluruh dunia.

Pendaftaran untuk menjadi peserta pameran FLOII Expo 2024 sudah dibuka. Pelaku industri, pemilik tanaman hias, dan penyedia produk terkait diundang untuk berpartisipasi dalam acara yang sangat dinantikan ini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran, jadwal acara, dan update terkini, silakan kunjungi website resmi kami www.floii-expo.com atau ikuti akun Instagram kami di @floii_expo.

Pameran FLOII Expo 2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan industri tanaman hias di Indonesia dengan menyediakan platform untuk memungkinkan berbagi pengetahuan, memperkenalkan inovasi terbaru, dan membuka peluang bisnis baru. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, asosiasi industri, dan media, FLOII Expo 2024 bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang kuat dan berkelanjutan bagi industri ini.

“Kami percaya bahwa FLOII Expo 2024 akan memberikan dampak positif bagi perkembangan industri tanaman hias di Indonesia. Acara ini tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi katalisator untuk pertumbuhan dan perkembangan industri tanaman hias di Indonesia, dengan membuka peluang baru, menjalin kemitraan strategis, dan meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya tanaman hias dalam kehidupan kita,” jelasnya.

Bayu menambahkan, sebagai acara yang menonjolkan keanekaragaman genetik dalam tanaman hias, FLOII Expo 2024 akan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mutasi genetik dan seleksi alam dalam menciptakan varietas tanaman yang menarik dan bernilai. Melalui kolaborasi antara pelaku industri dan komunitas, pameran ini bertujuan untuk memperkuat posisi industri tanaman hias Indonesia di tingkat internasional dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Dengan antusiasme dan dukungan yang telah terjalin sejak penyelenggaraan pertama, FLOII Expo 2024 siap menghadirkan pengalaman yang lebih kaya dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Kami mengundang seluruh masyarakat, pelaku industri, dan pecinta tanaman untuk bergabung dan menjadi bagian dari perayaan keindahan dan inovasi dalam dunia florikultura ini,” jelas Bayu.

Perwakilan Pecinta Florikultura Indonesia (PFI) Friesia Sudjiati sangat antusias dengan kehadiran FLOII Expo 2024. Menurutnya, FLOII Expo 2024 bisa menjadi ujung tombak untuk para pelaku bisnis hingga petani kecil sekaligus menjadi jembatan yang sempurna kepada para stakeholder terkait termasuk pemerintah.

“FLOII 2024 menjadi sebuah ujung tombak buat semua pecinta tanaman, pelaku bisnis, kolektor sampai petani-petani kecil semuanya merasakan manfaatnya. Untuk kedepannya mereka menyiapkan semua bibit-bibitnya di FLOII Expo. Jadi semuanya sangat antusias. Semoga FLOII ke depan makin banyak tenant luar negeri, bahkan luar negeri bisa ikut kontes juga semakin terbuka. Dan kita bisa dilihat oleh Kementerian. Dan harapannya dengan adanya FLOII bisa menjadi jembatan agar kerjasama dengan pemerintah bisa lebih erat lagi,” jelasnya.

Perwakilan Steering Committee, Handri Chuhairi mengatakan adanya pameran FLOII Expo 2024 ini menjadi kabar gembira bagi seluruh stakeholder di industri tanaman hias. Harapannya FLOII bisa menjadi wadah untuk terus memajukan dan memperkenalkan beragam tanaman hias Indonesia kepada dunia.

FLOII ini sebagai suatu untuk organisasi untuk eksibisi merupakan wadah baik itu petani maupun pemain-pemain tanaman hias untuk memperkenalkan tanaman di pameran. Karena FLOII sudah berjalan di tahun ketiga dan perkembangannya sangat signifikan dari sisi antusias peserta pameran dan pengunjung. Harapannya ke depan FLOII bisa menjadi suatu organisasi dunia yang ikut mempromosikan dan memperkenalkan tanaman hias Indonesia agar menjadi lebih besar di kancah Internasional,” kata Handry.

Perwakilan Indonesian Aroid Society (IAS), Rico Rusdiansyah mengatakan, FLOII merupakan pameran yang selalu ditunggu setiap tahunnya baik itu para pecinta tanaman hias, pelaku usaha hingga petani. Menurutnya, FLOII merupakan platform yang tepat untuk memberikan apresiasi secara bisnis kepada tanaman-tanaman hias Indonesia.

“Harapannya FLOII bisa menjadi salah satu platform bagi petani, pecinta tanaman hias dan sebagai salah satu platform yang ditunggu tunggu setiap tahunya mereka merilis tanamannya, menjual tanamannya. FLOII itu tempat kita mengapresiasi secara bisnis. Ketika bisnis berjalan, di dunia petaninya otomatis nilai ekspor dari datangnya orang-orang luar negeri datang ke kita otomatis mereka melihat potensi tanaman di Indonesia seperti itu. Nextnya paling penting ketika buyer-buyer itu beli tanaman secara berlanjut untuk setahun ke depannya,” kata Rico.

Public Figure & Pecinta Tanaman, Anjasmara Prasetya menyambut antusias diadakannya pameran FLOII Expo 2024. Lebih dari sekedar pameran, FLOII bisa menjadi tempat untuk saling bertukar pikiran tentang tren tanaman hias di Indonesia.

“Kalau selama ini pecinta tanaman belanja tanaman di sebuah tempat terbuka dan panas. Kurang nyaman mungkin. Kali ini FLOII mencoba mengakomodir hal tersebut coba diadakan di sebuah tempat yang nyaman, bersih dan bertaraf Internasional. Jadi, kepada FLOII Lovers silahkan datang ke FLOII Expo 2024 supaya teman-teman bisa update perihal berita-berita terbaru dari seluruh tanaman yang sedang tren ataupun sudah tren dari tahun-tahun kemarin,” kata Anjasmara.