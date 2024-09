Eksplorasi Desain Interior dengan Memadukan Wellness dan Estetika

ERA.id - Dalam beberapa tahun terakhir, tren desain interior semakin menekankan pada integrasi antara estetika dan fungsi, terutama dalam menciptakan ruang-ruang yang mendukung wellness, estetika dan relaksasi di rumah.

Sejalan dengan tren ini, GROHE SPA, sub-merek dari GROHE, berpartisipasi dalam pameran The Colours of Indonesia (TCOI): Chapter Five.

Bersama desainer interior Vivianne Faye dari ID12, GROHE SPA menghadirkan instalasi Antrum Spa yang mengeksplorasi bagaimana elemen desain dan teknologi dapat berkolaborasi untuk menciptakan ruang yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan penggunanya.

Instalasi ini juga memperkenalkan Koleksi Atrio Private, yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman relaksasi di rumah.

"Kami memahami betapa prestigious-nya ajang ini bagi para arsitek, desainer, dan spesialis yang mencari inspirasi dan ide-ide baru dalam dunia desain interior. Partisipasi kami mencerminkan komitmen dalam menghadirkan ekspresi tertinggi dari kualitas, teknologi, desain, dan keberlanjutan," jelas Arfindi Batubara, Marketing Director Lixil Water Technology Indonesia dalam keterangannya.

Setiap edisi TCOI menghadirkan tema berbeda yang mencerminkan perkembangan tren interior Tanah Air. Tahun ini, TCOI: Chapter Five mengusung tema Summer Home. Vivianne Faye, desainer interior anggota ID12, mengungkapkan,

“Tema ini sejalan dengan tren meningkatnya kesadaran masyarakat modern terhadap pentingnya unsur wellness dalam kehidupan sehari-hari. Desainer interior pun semakin tertantang untuk mengeksplorasi konsep ruang yang tidak hanya indah, tetapi juga menyehatkan tubuh dan pikiran," jelasnya.

Salah satu ruang yang memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai ruang wellness adalah kamar mandi. Dalam menciptakan ruang ini, penting untuk memilih peralatan dan perlengkapan kamar mandi yang tidak hanya sekadar estetis, tetapi juga dirancang dengan memperhatikan unsur wellness.

Hal ini mencakup aspek visual sensory dengan tampilan warna yang elegan, touch sensory melalui bahan berkualitas yang menghasilkan tekanan air therapeutic, serta auditory sensory yang menghadirkan suara air yang menenangkan.

"Desain interior berbasis wellness tidak hanya mempercantik rumah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup penghuninya," papar Vivianne.

Koleksi Atrio Private dari GROHE SPA menawarkan berbagai opsi personalisasi dengan pilihan tuas, warna, dan finishing yang elegan, dilengkapi teknologi Physical Vapor Deposition (PVD) untuk memastikan ketahanan terhadap noda, goresan, dan korosi.

Selain estetika, GROHE SPA juga mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam desain produknya, menciptakan solusi yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab sosial.

Instalasi Antrum Spa dapat dinikmati di pameran The Colours of Indonesia: Chapter Five di Main Atrium, Senayan City, dari tanggal 1 hingga 14 September 2024.

Pameran ini terbuka untuk umum dan menawarkan kesempatan bagi pengunjung untuk menemukan inspirasi dalam menciptakan ruang wellness pribadi yang memadukan estetika, teknologi, dan kenyamanan.