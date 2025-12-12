Sony Resmi Rilis Generasi Kelima Alpha 7, Baterai Lebih Tahan Lama

ERA.id - Sony Electronics resmi merilis generasi kelima dari seri kamera Alpha 7, Alpha 7 Mark V. Kamera ini hadir bersamaan dengan perilisan globalnya, dan membawa teknologi AI terbaru yang membuat proses kreatif jadi lebih mudah bagi para kreator.

President Director PT Sony Indonesia, Motoya Itako, mengatakan bahwa Alpha 7 Mark V menjadi tolok ukur baru untuk kamera full-frame serbaguna.

"Alpha 7 Mark V menetapkan standar baru untuk kamera full-frame serbaguna," ujar Motoya Itako saat acara peluncuran yang berlangsung di Senayan City, Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2025).

Motoya menegaskan bahwa Alpha 7 Mark V bukan hanya perangkat rekam, tetapi partner pintar untuk membantu kreator mewujudkan ide-ide mereka.

"Alpha 7 Mark V menetapkan standar baru. Perpaduan resolusi tinggi, kecepatan, dan AI akan membantu para kreator melangkah lebih dekat menuju visi yang ingin mereka capai," ungkap Motoya Itako.

Salah satu pembaruan penting di seri ini adalah sistem pembuangan panas yang lebih efisien. Fae Adelia, Digital Imaging Product Marketing Sony Indonesia, menjelaskan bahwa kamera ini dirancang untuk bekerja lebih lama tanpa gangguan overheating.

"Sistem pembuangan panasnya lebih efisien, jadi bisa rekam lebih lama tanpa khawatir overheating. Stamina baterainya juga ditingkatkan, supaya sesi ambil gambar nggak terganggu interupsi," jelas Fae.

Kemudian, keuntungan terbesar Alpha 7 Mark V adalah bagaimana kamera ini dapat terintegrasi secara mulus ke dalam ekosistem Sony One Mount. Dengan sistem One Mount, ketika Anda meng-upgrade kamera di masa depan, seluruh koleksi lensa Sony pun tetap bisa digunakan.

"Dan dengan Alpha 7 Mark V, tidak hanya membeli kamera, tapi berarti Anda juga memasuki sistem yang lebih fleksibel dan future-proof, dirancang untuk mendukung kreativitas Anda dalam jangka panjang," tambahnya.

Dalam peluncuran ini dihadiri beberapa kreator dan fotografer populer seperti Arsal Bahtiar, Leo Hariyanto, dan Gandhi Maheswara.

Sony berharap kehadiran Alpha 7 Mark V dapat terus mendukung perkembangan komunitas kreatif di Indonesia.