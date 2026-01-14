Daftar Map Roblox yang Memberikan Item Gratis Terbaru 2026

ERA.id - Roblox di tahun 2026 semakin aktif menghadirkan berbagai map dan game yang menawarkan item gratis bagi para pemainnya. Item-item ini biasanya berupa aksesori karakter, boots, hingga kosmetik eksklusif hasil kolaborasi dengan brand tertentu.

Meski sebagian pemain memilih top up Roblox untuk mendapatkan item premium dengan cepat, faktanya Roblox juga menyediakan banyak alternatif gratis yang bisa didapatkan hanya dengan bermain dan menyelesaikan misi tertentu.

Map dan Game Roblox dengan Item Gratis Terbaru 2026

Beragam map dan game di Roblox menawarkan cara berbeda untuk mendapatkan item gratis, mulai dari menyelesaikan misi sederhana hingga mengikuti event khusus yang sedang berlangsung. Dengan mengetahui map yang tepat, pemain bisa mengumpulkan item menarik tanpa perlu usaha berlebihan.

Berikut map dan game Roblox yang menawarkan item gratis terbaru di tahun 2026 dan masih aktif dimainkan oleh banyak player:

Sunsilk Hair Care Lab Tycoon

Sunsilk Hair Care Lab Tycoon menjadi salah satu map sponsor yang cukup populer di 2026. Dalam game ini, pemain diminta untuk mengembangkan laboratorium perawatan rambut dengan menyelesaikan berbagai misi dan tantangan sederhana.

Setiap progres yang dicapai akan membuka reward menarik, seperti item rambut gratis dengan desain unik serta boost yang bisa digunakan di dalam game. Map ini cocok dimainkan secara santai dan sangat ramah bagi pemain baru.

Twilight Daycare

Twilight Daycare dikenal sebagai game roleplay dengan konsep daycare yang menggemaskan. Pada event-event tertentu, terutama event sponsor, pemain bisa mendapatkan item gratis seperti backpack, topi, hingga aksesoris bayi dengan desain lucu tanpa harus beli robux untuk mengoleksinya.

Cukup dengan mengikuti aktivitas event dan menyelesaikan tugas ringan, item tersebut bisa langsung diklaim tanpa syarat rumit. Map ini juga sering dikunjungi pemain karena suasananya yang santai dan komunitasnya yang aktif.

The Final Stand 2

Bagi penggemar game survival, The Final Stand 2 menawarkan tantangan yang lebih serius. Dalam map ini, pemain harus bertahan dari gelombang serangan zombie yang semakin kuat. Sebagai reward, pemain berkesempatan mendapatkan item gratis setelah mencapai milestone tertentu atau menyelesaikan tantangan khusus. Selain item, game ini juga memberikan pengalaman bermain yang menegangkan dan cocok untuk pemain yang menyukai kerja sama tim.

Map Event Sponsor Roblox

Selain map spesifik, Roblox juga rutin menghadirkan event sponsor dari berbagai merek terkenal. Event ini biasanya tersedia dalam bentuk map khusus atau update sementara pada game tertentu. Pemain hanya perlu mengikuti event, menyelesaikan quest singkat, atau mengunjungi area tertentu untuk mendapatkan item gratis bertema brand.

Oleh karena itu, penting untuk rutin mengecek halaman event agar tidak ketinggalan item eksklusif yang biasanya bersifat terbatas.

Alo Sanctuary

Alo Sanctuary adalah map bertema wellness yang memberikan item gratis berupa outfit yoga, topi santai, dan aksesoris kebugaran. Untuk mendapatkannya, pemain cukup masuk ke Alo Sanctuary, mengikuti sesi meditasi dan yoga, lalu menyelesaikan misi refleksi harian yang tersedia. Kelebihan map ini terletak pada suasananya yang tenang dan nyaman, sehingga cocok untuk bersantai sambil tetap mengumpulkan item gratis di Roblox.

Map Roblox yang menawarkan item gratis di tahun 2026 semakin beragam dan kreatif. Mulai dari game tycoon, roleplay, hingga survival, semua pemain memiliki kesempatan mendapatkan item menarik tanpa biaya. Dengan memanfaatkan event sponsor dan menyelesaikan misi di map-map di atas, Anda bisa memperkaya koleksi item sekaligus menikmati pengalaman bermain yang seru di Roblox.