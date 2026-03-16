5 Tradisi Unik Lebaran di Daerah Indonesia, Ada Meriam Karbit

ERA.id - Indonesia memiliki berbagai tradisi Lebaran yang unik dan kental dengan nuansa budaya daerah. Tradisi unik ini bisa mendekatkan hubungan dan jalinan tali silaturahmi.

Mengutip berbagai sumber, tradisi Lebaran di berbagai daerah Indonesia beraneka ragam dan memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini lima tradisi unik Lebaran di masing-masing daerah Indonesia.

Ronjok Sayak

Masyarakat di daerah Bengkulu memiliki tradisi unik Lebaran yang dikenal dengan nama Ronjok Sayak. Tradisi ini berupa membakar tumpukan batok kelapa setinggi satu meter pada saat malam takbiran. Tradisi ini dinilai sebagai symbol penghubung dengan leluhur.

Pukul Sapu

Salah satu tradisi Lebaran yang cukup ekstrem terjadi pada masyarakat Maluku, Pukul Sapu. Tradisi ini mempertemukan dua kelompok pemuda dari desa Mamala dan Morela yang akan saling memukul sapu.

Sapu yang digunakan pada tradisi ini terbuat dari lidi pohon enau. Disinyalir tradisi ini ampuh untuk merekatkan persaudaraan antar dua desa.

Festival Meriam Karbit

Tradisi unik Lebaran di Pontianak, Kalimantan Barat, tergolong unik lantaran masyarakat akan membunyikan meriam bambu atau kayu raksasa. Meriam bambu ini akan di dibunyikan di pinggir Sungai Kapuas sepanjang malam takbir.

Seiring berjalannya waktu, meriam yang digunakan bukan hanya terbuat dari bambu saja. Meriam yang dipakai bisa terbuat dari pohon pisang, pohon kelapa hingga gelondongan kayu.

Pawai Pegon

Tradisi Pawai Pegon umumnya diadakan pada hari lebaran ketujuh oleh masyarakat Jember. Nantinya dua ekor sapi yang dihias dengan janur kuning akan menarik gerobak yang dinaiki oleh satu keluarga.

Keluarga yang naik ke atas gerobak itu akan membawa ketupat beserta lauknya yang berasal dari hasil bumi. Nantinya sapi hias yang membawa gerobak itu akan menuju pantai sebagai lokasi yang digunakan warga untuk makan bersama.

Bakar Ilo Sanggari

Masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki tradisi Lebaran unik dengan membuat lentera bambu. Lentera bambu ini akan dililit dengan biji jarak yang dibuat sebelum Idulfitri.

Nantinya lentera ini akan dibakar dan dipasang di sekitar rumah warga. Warga setempat percaya bahwa menyalakan lentera bisa mendatangkan malaikat serta roh leluhur dan memberikan berkah saat Lebaran.

Itulah tradisi unik Lebaran di berbagai daerah Indonesia. Bagimana tradisi Lebaran di daerah kamu?