Curhat Dion Wiyoko Soal Masalah Gigi dan Gusi, Jadi Pilihan Investasi Penting Masa Depan

ERA.id - Aktor Dion Wiyoko mengungkap salah satu investasi besar dalam hidupnya. Investasi itu bukan berupa aset kekayaan namun kesehatan gigi dan gusi.

Bintang film Sore: Istri dari Masa Depan ini mengakui bahwa dirinya sempat mengabaikan kesehatan gusi selama beberapa tahun terakhir. Ia pun menyadari masalah kesehatan gigi dan gusi harus menjadi investasi penting sejak dini.

“Beberapa tahun yang lalu saya diingatkan sama dokter gigi saya, bahwa ternyata ada kecenderungan bertambahnya usia, gusi itu akan menurun gitu. Dan perawatan gusi itu memang harus menjadi investasi yang dilakukan sejak dini gitu,” ujar Dion Wiyoko saat acara peluncuran Pepsodent Gum ExpertLab di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Jumat (5/6/2026).

Lalu, kata Dion, untuk menjaga kesehatan gigi dan gusi ia secara rutin melakukan pemeriksaan ke dokter gigi minimal enam bulan sekali. Perawatan itu dilakukan untuk mengetahui masalah gigi atau gusi yang sedang dihadapi.

“Saya minimal rutin 6 bulan sekali itu ngecek. Itu karena memang saya juga menge-set reminder ke handphone saya gitu bahwa 6 bulan sekali saya harus datang ke dokter gigi, memang membersihkan karang gigi, terus juga mengecek kesehatan gigi saya dan gusi saya juga apakah memang ada peradangan ataupun memang ada yang berdarah gitu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dion Wiyoko mengatakan bahwa dirinya sangat terbantu dengan adanya produk yang bisa membantunya menjaga kesehatan gigi dan gusi. Produk ini pun menjadi solusi yang tepat sekaligus murah daripada harus berkunjung ke dokter gigi.

“Menurut saya dengan adanya Pepsodent Gum Expert ini pun juga menjadi salah satu solusi buat saya juga gitu bagaimana bisa menginvestasikan kesehatan gusinya dengan secara murah juga gitu ya dibandingkan harus operasi dan lain-lain. Jadi investasinya sejak dini, aging gracefully,” pungkasnya.