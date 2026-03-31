Paket Roaming XL: Panduan Lengkap PRIO PASS untuk Internetan Nyaman di Luar Negeri

ERA.id - Saat bepergian ke luar negeri, koneksi internet sering jadi kebutuhan utama mulai dari navigasi, chat keluarga, sampai akses mobile banking. Kabar baiknya, paket roaming XL punya solusi praktis melalui PRIO PASS dari XL PRIORITAS, yang memungkinkan Anda tetap online tanpa repot ganti SIM atau berburu WiFi. Dengan PRIO PASS, Anda bisa memakai kuota utama dari paket PRIORITAS untuk internetan saat roaming di berbagai negara.

Jika Anda ingin cek detail resmi dan ketersediaan negara tujuan, buka halaman paket roaming XL.

Apa Itu PRIO PASS (Paket Roaming XL untuk XL PRIORITAS)?

PRIO PASS adalah fitur roaming dari XL PRIORITAS yang memudahkan pelanggan mengakses internet selama berada di luar negeri. PRIO PASS mendukung roaming lebih mudah untuk traveling ke 80 negara, serta menyediakan opsi khusus Paket Umrah & Haji agar ibadah tetap nyaman dengan koneksi internet stabil.

Keunggulan utamanya: Anda dapat menggunakan semua kuota utama dari paket PRIORITAS untuk internetan di luar negeri (sesuai masa aktif PRIO PASS yang dipilih).

Harga & Masa Aktif PRIO PASS

Berikut pilihan masa aktif PRIO PASS beserta harganya:

● 1 Hari: Rp 78.500

● 3 Hari: Rp 138.000

● 7 Hari: Rp 250.000

● 14 Hari: Rp 499.500

● 30 Hari: Rp 999.000

Tips memilih:

● Trip singkat/transit: 1–3 hari

● Liburan: 7–14 hari

● Perjalanan kerja panjang: 30 hari

PRIO PASS Bisa Dipakai di Negara Mana Saja?

PRIO PASS dapat digunakan di banyak destinasi (hingga 80 negara). Untuk memastikan roaming tersedia di negara tujuan serta mengecek tarif penggunaan tanpa paket, Anda disarankan melakukan pengecekan langsung melalui halaman resmi paket roaming XL dan gunakan tombol cek ketersediaan jaringan.

Cara Membeli PRIO PASS (Paket Roaming XL)

Anda bisa membeli PRIO PASS lewat dua cara berikut:

1) Beli lewat aplikasi myXL

● Masuk aplikasi myXL

● Cari menu Roaming / PRIO PASS

● Pilih varian (1/3/7/14/30 hari) lalu konfirmasi pembelian

2) Beli lewat UMB *808#

Ikuti langkah ini:

Hubungi *808# Pilih Roaming Pilih PRIO PASS Pilih Aktivasi PRIO PASS Pilih Varian sesuai kebutuhan

Catatan: Umumnya paket roaming bisa dibeli sebelum berangkat atau saat sudah berada di luar negeri, selama perangkat Anda masih bisa mengakses jaringan (misalnya lewat sinyal operator mitra). Untuk kepastian skenario Anda, rujuk info resmi PRIO PASS.

Cara Mengaktifkan Layanan Roaming XL (Agar PRIO PASS Bisa Dipakai)

Agar roaming berjalan lancar, lakukan langkah aktivasi berikut:

Nyalakan pengaturan Data Roaming di smartphone Login ke aplikasi myXL Klik Profil, lalu pilih Layanan Roaming Nyalakan Layanan Roaming di aplikasi myXL Restart smartphone setelah pengaturan roaming Roaming siap digunakan

Promo & Benefit PRIO PASS yang Perlu Anda Tahu

Gratis Kuota 14 Hari di Singapore & Malaysia

Ada benefit PRIO PASS gratis selama 14 hari di Malaysia dan Singapura, khusus pelanggan myPRIO Platinum, Diamond, dan Ultima.

Diskon Tagihan hingga Rp750.000

Setiap pembelian PRIO PASS bisa mendapatkan diskon tagihan sesuai paket myPRIO Anda:

● myPRIO Platinum: diskon hingga Rp75.000

● myPRIO Diamond: diskon hingga Rp175.000

● myPRIO Ultima: diskon hingga Rp750.000

Perbedaan PRIO PASS vs XL PASS (Biar Tidak Salah Pilih)

Di SERP, banyak pengguna juga mencari XL PASS sebagai paket roaming XL. Secara umum:

● PRIO PASS: ditujukan untuk pelanggan XL PRIORITAS, dengan benefit kuota utama paket PRIORITAS dan berbagai promo myPRIO.

● XL PASS: opsi roaming lain dari XL yang juga sering muncul di hasil pencarian, dengan mekanisme dan cakupan yang bisa berbeda. Untuk pengguna XL non-PRIORITAS, biasanya XL PASS lebih relevan.

Jika Anda pelanggan XL PRIORITAS dan mengutamakan kemudahan memakai kuota utama, PRIO PASS adalah pilihan yang paling “nyambung” dengan benefit prioritas.

FAQ: Pertanyaan Populer tentang Paket Roaming XL

1) Bagaimana cara mengaktifkan paket roaming XL?

Aktifkan Data Roaming, lalu nyalakan Layanan Roaming di aplikasi myXL (Profil → Layanan Roaming), kemudian restart perangkat.

2) Apakah XL memiliki roaming?

Ya. XL menyediakan layanan roaming internasional, termasuk PRIO PASS (untuk XL PRIORITAS) dan opsi lain seperti XL PASS.

3) Bisakah beli paket roaming saat di luar negeri?

Biasanya bisa, selama Anda masih dapat mengakses jaringan/layanan untuk melakukan pembelian via myXL atau UMB. Namun, langkah paling aman adalah membeli sebelum keberangkatan. Rujuk ketentuan resmi untuk detailnya.

4) Apakah paket roaming bisa langsung aktif?

Setelah aktivasi dan pengaturan roaming di perangkat serta myXL dilakukan, roaming dapat digunakan. Jika belum tersambung, lakukan restart perangkat seperti panduan.

Internetan Mudah Dengan Paket Roaming XL Prio Pass

Jika Anda pelanggan XL PRIORITAS dan ingin internetan praktis saat traveling, paket roaming XL melalui PRIO PASS adalah solusi yang simpel: pilihan masa aktif fleksibel, dapat digunakan di banyak negara, dan ada benefit menarik seperti gratis 14 hari di Malaysia & Singapura (untuk tier tertentu) serta diskon tagihan hingga Rp750.000.

Untuk cek cakupan negara dan aktivasi terbaru, langsung kunjungi halaman resmi paket roaming XL.