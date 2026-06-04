eSIM Jepang: Rekomendasi Paket Terbaik untuk Wisatawan dari Indonesia

ERA.id - Jepang adalah salah satu destinasi paling populer bagi wisatawan Indonesia, dan kebutuhan internet di sana berbeda dengan perjalanan ke Thailand atau Singapura. Di Jepang, hampir tidak ada papan petunjuk yang menggunakan alfabet latin, sistem transportasinya kompleks dengan jaringan kereta yang berbeda-beda, dan untuk wisatawan muslim, aplikasi pencari makanan halal dan waktu salat harus terus bisa diakses sepanjang hari.

Semua itu bergantung pada koneksi data yang stabil. Ketersediaan WiFi gratis di Jepang juga masih terbatas di sebagian tempat, berbeda dengan Singapura atau Korea yang WiFi publiknya sudah lebih merata.

Artikel ini membandingkan tiga pilihan internet untuk perjalanan ke Jepang — roaming dari operator Indonesia, eSIM Jepang, dan kartu SIM lokal di bandara, dengan angka biaya dalam Rupiah, penjelasan jaringan mana yang paling cocok untuk perjalanan di luar Tokyo, dan langkah pembelian sebelum berangkat.

Tiga pilihan internet untuk wisatawan Indonesia di Jepang

Wisatawan Indonesia yang pergi ke Jepang punya tiga opsi utama untuk tetap terhubung. Masing-masing cocok untuk situasi yang berbeda.

Roaming operator Indonesia adalah opsi termudah karena tidak perlu persiapan khusus. Begitu tiba di Jepang, sinyal langsung tersambung ke jaringan mitra. Biayanya, sayangnya, yang paling tinggi. Telkomsel mengenakan biaya sekitar Rp 80.000–150.000 per GB di Jepang, atau paket harian sekitar Rp 180.000–250.000 dengan kuota harian 500 MB–1 GB. Setelah kuota harian habis, kecepatan turun drastis atau dikenakan biaya tambahan. Untuk perjalanan tujuh hari dengan penggunaan peta dan media sosial, biaya roaming bisa menembus Rp 1,5 juta ke atas.

eSIM Jepang adalah alternatif yang lebih hemat dan tidak kalah praktis. Layanan eSIM internasional menyediakan paket data khusus Jepang yang bisa diaktifkan dari Indonesia sebelum berangkat. Satu kali scan kode QR, dan koneksi sudah siap ketika pesawat mendarat di Narita atau Haneda. Nomor Indonesia tetap aktif untuk menerima panggilan dan SMS.

Kartu SIM lokal Jepang tersedia di konter bandara Narita, Haneda, dan Kansai, dengan harga sekitar Rp 150.000–250.000 untuk paket turis 7–14 hari. Ini opsi paling murah dari tiga pilihan, tapi ada syaratnya: kamu harus mencopot kartu SIM Indonesia, sehingga nomor Indonesia tidak bisa dihubungi selama di Jepang. Untuk wisatawan yang tidak masalah dengan ini dan ingin menghemat semaksimal mungkin, kartu SIM lokal adalah pilihan yang masuk akal.

Pocket WiFi (sewa router portabel) adalah opsi keempat yang banyak digunakan rombongan keluarga atau grup. Satu perangkat bisa dipakai 3–5 orang sekaligus, dengan biaya sewa sekitar Rp 80.000–150.000 per hari dari penyedia Indonesia atau Jepang. Kekurangannya: perangkat harus selalu dibawa, baterainya perlu diisi ulang, dan wajib dikembalikan saat pulang atau dikenakan denda.

Perbandingan biaya: berapa yang bisa dihemat dengan eSIM?

Berikut estimasi biaya untuk perjalanan tujuh hari ke Jepang dengan kebutuhan data sekitar 5 GB (penggunaan normal: peta, terjemahan, media sosial, komunikasi):