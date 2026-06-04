eSIM Jepang: Rekomendasi Paket Terbaik untuk Wisatawan dari Indonesia

ERA.id - Jepang adalah salah satu destinasi paling populer bagi wisatawan Indonesia, dan kebutuhan internet di sana berbeda dengan perjalanan ke Thailand atau Singapura. Di Jepang, hampir tidak ada papan petunjuk yang menggunakan alfabet latin, sistem transportasinya kompleks dengan jaringan kereta yang berbeda-beda, dan untuk wisatawan muslim, aplikasi pencari makanan halal dan waktu salat harus terus bisa diakses sepanjang hari.
Semua itu bergantung pada koneksi data yang stabil. Ketersediaan WiFi gratis di Jepang juga masih terbatas di sebagian tempat, berbeda dengan Singapura atau Korea yang WiFi publiknya sudah lebih merata.
Artikel ini membandingkan tiga pilihan internet untuk perjalanan ke Jepang — roaming dari operator Indonesia, eSIM Jepang, dan kartu SIM lokal di bandara, dengan angka biaya dalam Rupiah, penjelasan jaringan mana yang paling cocok untuk perjalanan di luar Tokyo, dan langkah pembelian sebelum berangkat.
Tiga pilihan internet untuk wisatawan Indonesia di Jepang
Wisatawan Indonesia yang pergi ke Jepang punya tiga opsi utama untuk tetap terhubung. Masing-masing cocok untuk situasi yang berbeda.
Roaming operator Indonesia adalah opsi termudah karena tidak perlu persiapan khusus. Begitu tiba di Jepang, sinyal langsung tersambung ke jaringan mitra. Biayanya, sayangnya, yang paling tinggi. Telkomsel mengenakan biaya sekitar Rp 80.000–150.000 per GB di Jepang, atau paket harian sekitar Rp 180.000–250.000 dengan kuota harian 500 MB–1 GB. Setelah kuota harian habis, kecepatan turun drastis atau dikenakan biaya tambahan. Untuk perjalanan tujuh hari dengan penggunaan peta dan media sosial, biaya roaming bisa menembus Rp 1,5 juta ke atas.
eSIM Jepang adalah alternatif yang lebih hemat dan tidak kalah praktis. Layanan eSIM internasional menyediakan paket data khusus Jepang yang bisa diaktifkan dari Indonesia sebelum berangkat. Satu kali scan kode QR, dan koneksi sudah siap ketika pesawat mendarat di Narita atau Haneda. Nomor Indonesia tetap aktif untuk menerima panggilan dan SMS.
Kartu SIM lokal Jepang tersedia di konter bandara Narita, Haneda, dan Kansai, dengan harga sekitar Rp 150.000–250.000 untuk paket turis 7–14 hari. Ini opsi paling murah dari tiga pilihan, tapi ada syaratnya: kamu harus mencopot kartu SIM Indonesia, sehingga nomor Indonesia tidak bisa dihubungi selama di Jepang. Untuk wisatawan yang tidak masalah dengan ini dan ingin menghemat semaksimal mungkin, kartu SIM lokal adalah pilihan yang masuk akal.
Pocket WiFi (sewa router portabel) adalah opsi keempat yang banyak digunakan rombongan keluarga atau grup. Satu perangkat bisa dipakai 3–5 orang sekaligus, dengan biaya sewa sekitar Rp 80.000–150.000 per hari dari penyedia Indonesia atau Jepang. Kekurangannya: perangkat harus selalu dibawa, baterainya perlu diisi ulang, dan wajib dikembalikan saat pulang atau dikenakan denda.
Perbandingan biaya: berapa yang bisa dihemat dengan eSIM?
Berikut estimasi biaya untuk perjalanan tujuh hari ke Jepang dengan kebutuhan data sekitar 5 GB (penggunaan normal: peta, terjemahan, media sosial, komunikasi):
Estimasi berdasarkan harga pasar Mei 2026. Harga roaming operator mengacu pada tarif resmi yang dipublikasikan.
Selisih antara roaming dan eSIM Jepang untuk perjalanan tujuh hari bisa mencapai Rp 1 juta lebih. Untuk keluarga empat orang yang masing-masing membeli eSIM, penghematan totalnya bisa melebihi Rp 4 juta dibandingkan jika semua menggunakan roaming. Bahkan jika dibandingkan dengan kartu SIM lokal sekalipun, eSIM masih lebih nyaman karena tidak perlu antre di konter bandara dan nomor Indonesia tetap aktif.
Cara memilih eSIM Jepang terbaik: empat hal yang perlu diperiksa
Tidak semua eSIM Japan memberikan pengalaman yang sama. Sebelum membeli, ada empat aspek yang langsung menentukan kualitas koneksi selama di Jepang.
1. Jaringan operator yang digunakan
Ini faktor terpenting. eSIM Jepang terbaik menggunakan jaringan NTT Docomo sebagai operator mitra, bukan jaringan yang lebih kecil. Docomo adalah operator dengan cakupan terluas di Jepang, termasuk di daerah pedesaan, pegunungan, dan pulau-pulau kecil yang menjadi destinasi wisata seperti pulau-pulau di Okinawa. SoftBank bagus untuk kota besar, tapi tertinggal di luar Tokyo dan Osaka.
2. Kecepatan setelah kuota habis
Hampir semua paket eSIM Japan unlimited ataupun yang berkapasitas tetap akan menurunkan kecepatan setelah batas paket terpakai. Kecepatan minimum 512 Kbps masih bisa dipakai untuk peta dan chat. Kecepatan 128 Kbps praktis tidak cukup untuk membuka Google Maps secara real-time. Periksa spesifikasi ini sebelum membeli.
3. Masa berlaku paket
Beberapa paket menghitung masa berlaku dari tanggal pembelian, bukan dari hari pertama kamu mulai menggunakan data di Jepang. Jika membeli seminggu sebelum keberangkatan dengan paket 7 hari, masa berlaku bisa habis di tengah perjalanan. Pilih paket yang mulai hitung dari hari pertama aktivasi atau hari pertama pemakaian.
4. Kemudahan tambah kuota
Jika kamu aktif upload konten atau streaming, 5 GB bisa habis dalam 3–4 hari. Penyedia yang memungkinkan penambahan kuota langsung dari aplikasi tanpa harus membeli paket baru dan scan kode QR ulang akan sangat membantu di tengah perjalanan.
Cara mengecek apakah HP-mu sudah siap untuk menggunakan eSIM Jepang, termasuk daftar model yang kompatibel, tersedia di halaman cara kerja eSIM — penting dikonfirmasi sebelum pembelian agar kode QR yang sudah dibeli bisa langsung digunakan.
NTT Docomo vs SoftBank vs au: mana yang terbaik untuk wisata Jepang?
Jepang punya tiga operator besar: NTT Docomo, SoftBank, dan au (KDDI). Pilihan jaringan pada paket eSIM Jepang yang kamu beli menentukan kualitas sinyal di destinasi wisata.
Untuk wisatawan Indonesia yang umumnya mengunjungi Tokyo, Osaka, Kyoto, dan Hokkaido dalam satu perjalanan, paket dengan jaringan Docomo adalah pilihan yang lebih aman. Rute Shinkansen antarkota hampir semuanya mendapat sinyal Docomo yang stabil.
Sinyal di luar Tokyo: Hokkaido, Kyoto, Okinawa, dan sekitarnya
Wisatawan sering fokus pada Tokyo, padahal destinasi yang paling membutuhkan sinyal stabil justru sering berada di luar kota besar.
Hokkaido:
Sapporo dan Hakodate bersinyal baik dari semua operator. Daerah pertanian dan hutan di Furano, Biei, dan Shiretoko National Park bergantung pada jaringan Docomo untuk cakupan yang lebih luas. SoftBank cenderung melemah di daerah ini.
Kyoto dan sekitarnya:
Kota Kyoto sendiri bersinyal baik. Kuil-kuil utama seperti Kinkakuji dan Fushimi Inari mudah dijangkau sinyal. Area pegunungan di Arashiyama dan jalur hiking ke Kurama bisa sesekali melemah, tapi tidak signifikan untuk penggunaan sehari-hari.
Okinawa:
Naha dan pantai-pantai utama bersinyal normal. Pulau Ishigaki dan Miyakojima mendapat sinyal yang cukup baik. Pulau-pulau terpencil seperti Yonaguni dan Hateruma memiliki cakupan yang sangat terbatas — unduh peta offline sebelum pergi ke sana.
Tokyo:
Sinyal 4G atau 5G tersedia hampir di seluruh wilayah Tokyo, termasuk sebagian besar jalur kereta bawah tanah. Di dalam stasiun metro yang lebih baru, koneksi data biasanya masih berjalan. Beberapa terowongan tua bisa memutus sinyal sebentar.
Langkah membeli dan mengaktifkan eSIM sebelum terbang ke Jepang
Prosesnya singkat dan bisa diselesaikan dalam satu sesi dari rumah.
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Pastikan HP mendukung eSIM dengan mengetik *#06# dan memeriksa apakah muncul nomor EID.
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Pilih paket eSIM Jepang dengan spesifikasi yang sudah diperiksa di atas — jaringan Docomo, kecepatan minimal 512 Kbps setelah kuota habis, masa berlaku mulai dari pemakaian pertama.
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Beli paket secara online dan terima kode QR di email.
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Simpan kode QR di laptop atau tablet lain karena saat memindai, kamera HP harus menghadap ke layar perangkat yang menampilkan kode.
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Scan kode QR melalui Pengaturan → Selular → Tambahkan eSIM (iPhone) atau jalur serupa di Android.
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Setelah terinstal, atur Data Selular ke profil eSIM baru, dan pastikan opsi Roaming Data untuk profil tersebut aktif.
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Uji koneksi dengan mematikan WiFi sebentar. Jika data mengalir, semua sudah siap.
Waktu yang tepat untuk aktivasi: satu atau dua hari sebelum keberangkatan. Jangan tinggalkan untuk dilakukan di bandara, karena WiFi publik tidak stabil dan waktu check-in membuat proses lebih sulit.
Tips tambahan untuk perjalanan ke Jepang
Estimasi kebutuhan data per hari:
Navigasi Google Maps aktif selama 4 jam menghabiskan sekitar 200–250 MB. WhatsApp sepanjang hari dengan foto dan pesan suara sekitar 150–300 MB. Instagram dan TikTok 30 menit bisa menyentuh 300–600 MB. Total penggunaan normal berada di 600 MB–1,2 GB per hari. Paket 5 GB cukup untuk perjalanan 5–7 hari dengan penggunaan standar. Jika kamu aktif live streaming atau upload video beresolusi tinggi, pertimbangkan paket 10 GB ke atas.
Unduh peta dan panduan sebelum berangkat:
Meski eSIM sudah aktif, area tertentu seperti kuil di pegunungan atau desa wisata kecil bisa memiliki sinyal yang lemah. Simpan peta offline Google Maps untuk prefektur yang dikunjungi, dan unduh halaman panduan restoran halal yang relevan agar tetap bisa diakses tanpa sinyal.
Kartu IC (Suica/Pasmo) kini bisa dibuat di iPhone:
Sejak 2024, wisatawan dari luar Jepang bisa mendaftarkan Suica atau Pasmo digital langsung di Apple Wallet menggunakan iPhone. Proses ini membutuhkan koneksi internet — pastikan eSIM sudah aktif sebelum mencoba mendaftarkan kartu IC digital di Bandara Haneda atau Narita.
Cek nomor support penyedia sebelum berangkat:
Simpan kontak atau alamat email customer service penyedia eSIM kamu sebelum keberangkatan. Jika ada masalah teknis saat sudah di Jepang, kamu masih bisa mengirim email meski sinyal tidak sempurna, jauh lebih mudah dari mencari-cari informasi kontak di tengah perjalanan.
Dari ketiga pilihan internet untuk wisata Jepang, eSIM menawarkan kombinasi terbaik antara harga dan kemudahan: jauh lebih murah dari roaming, tidak perlu antre beli kartu di bandara, dan nomor Indonesia tetap aktif.
Dua hal yang menentukan kualitas pengalaman: pastikan paket yang dibeli menggunakan jaringan NTT Docomo, dan aktifkan dari rumah sebelum berangkat. Dengan dua langkah itu, perjalanan ke Jepang bisa dimulai dengan koneksi yang sudah siap sejak kaki pertama menyentuh tanah Jepang.
Satu langkah terakhir yang sering dilupakan: unduh peta offline Google Maps untuk wilayah Jepang yang akan dikunjungi sebelum berangkat. Bahkan dengan eSIM aktif, destinasi wisata di pegunungan atau pulau terpencil bisa memiliki sinyal yang lemah sesekali. Peta offline menjadi cadangan yang tidak pernah menghabiskan kuota data.
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