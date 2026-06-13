Kalah Terus Saat Main eFootball? Ikuti 7 Strategi Formasi Terbaik Sebelum Main

ERA.id - Salah satu penyebab kekalahan dalam bermain eFootball adalah pemilihan formasi yang tidak cocok dengan gaya main tim, ritme serangan, dan tipe pemain di skuad. Jika ingin lebih stabil di lapangan, penting memahami bahwa eFootball menyediakan lima Team Playstyles yang bisa diatur lewat menu Game Plan > Tactics. Namun, untuk memperkuat kedalaman skuad dengan pemain yang tepat, Anda memerlukan tempat top up efootball 2026 yang murah dan terpercaya

Formasi yang sering digunakan pada meta saat ini adalah 4-3-3 Quick Counter dan 4-1-4-1 Possession Game, 4-4-2 Long Ball Counter, 5-2-2-1 Long Ball Counter, dan 4-3-3 Long Ball Counter. Selain itu, ada juga rekomendasi formasi lain yang muncul seperti, formasi 4-3-1-2 dan 4-2-2-2. Untuk lebih memahaminya, lebih mari bahas rekomendasi playstyle terbaik eFootball 2026 sebagai berikut.

7 Strategi Formasi Terbaik EFootball 2026

Berikut tujuh formasi yang direkomendasikan lengkap dengan kegunaan dan tipe pemain yang cocok.

1. Formasi 4-3-3 Quick Counter Untuk Pemain Yang Suka Menekan Cepat

Formasi 4-3-3 Quick Counter efektif untuk serangan balik cepat dengan komposisi tim yang sangat terstruktur. Formasi ini sebaiknya dipasangkan dengan manajer ber-playstyle Quick Counter agar transisi menyerang maksimal lewat menu taktik.

Tipe pemain cocok antara lain CB Build Up atau Destroyer, CMF kiri Box to Box atau Destroyer, LMF/RMF Box to Box atau Cross Specialist, dan CF Goal Poacher atau Fox in the Box. Formasi ini cocok untuk yang sering kalah karena terlalu lambat membangun serangan dan butuh pola lebih langsung dan agresif.

2. Formasi 4-1-4-1 Possession Game Untuk Kontrol Tengah Yang Lebih Aman

Formasi 4-1-4-1 Possession Game cocok untuk menguasai bola lebih lama dan membangun serangan dari tengah dengan struktur stabil. Kekuatan utama ada pada tiga gelandang tengah yang membantu serangan sekaligus menjaga sirkulasi bola tetap aman.

Formasi ini ideal untuk yang sering kehilangan bola terlalu cepat, karena strategi ini membutuhkan penguasaan bola dengan build up yang lebih rapi. Gunakan saat ingin pertandingan dengan ball possesion tinggi, bukan hanya adu sprint atau duel transisi.

3. Formasi 4-4-2 Long Ball Counter Untuk Bertahan Rapi Dan Serangan Balik Cepat

Formasi klasik 4-4-2 Long Ball Counter tetap dapat digunakan karena memberikan pertahanan kuat saat tim sedang bertahan. Bentuk pertahanannya sederhana dan mudah dipahami, cocok untuk yang sering kalah karena lini belakang terlalu terbuka.

Dengan strategi Long Ball Counter, dua penyerang depan bisa langsung dimanfaatkan saat tim merebut bola. Formasi ini pilihan aman untuk yang ingin formasi mudah dijalankan tanpa banyak rotasi posisi rumit.

4. Formasi 5-2-2-1 Long Ball Counter Untuk Pemain Yang Sering Kebobolan

Formasi 5-2-2-1 Long Ball Counter direkomendasikan untuk strategi serangan balik seimbang antara bertahan dan menyerang. Formasi ini solid dalam transisi menyerang ke bertahan maupun sebaliknya karena pemain cepat dapat membentuk pertahanan rapat dan bisa kembali menyerang dengan rapi dalam waktu yang singkat.

Tipe pemain cocok antara lain GK Attacking atau Defensive, CB tengah Build Up, CB kanan/kiri Destroyer, RB/LB Attacking Fullback, CMF Box to Box, AMF kiri Hole Player, AMF kanan Creative Playmaker, serta CF Goal Poacher. Formasi ini sangat cocok untuk yang sering kebobolan karena tidak mampu menahan counter attack tim lawan.

5. Formasi 4-3-3 Long Ball Counter Untuk Serangan Tengah Yang Tetap Punya Lebar

Formasi 4-3-3 Long Ball Counter memberi keuntungan jumlah pemain saat menyerang, terutama dari lini tengah. Tiga gelandang sejajar membantu support serangan, sementara dua winger memberikan opsi serangan dari sisi lebar lapangan.

Formasi ini pas untuk yang ingin progresi bola lebih cepat tanpa kehilangan variasi serangan dari sayap. Jika suka serangan vertikal tapi ingin keseimbangan antara tengah dan sisi lapangan, formasi ini tepat digunakan.

6. Formasi 4-3-1-2 Untuk Pemain Yang Ingin Maksimalkan Peran AMF

Formasi 4-3-1-2 populer karena peran AMF di belakang dua penyerang sangat penting sebagai penghubung lini tengah dan depan. Formasi ini cocok dipakai saat punya playmaker bagus dan ingin fokus serangan melalui kombinasi cepat di area sentral.

Jika merasa 4-3-3 terlalu melebar dan ingin serangan lebih padat di tengah, formasi ini bisa jadi solusi. Formasi ini juga efektif untuk serangan balik yang mengandalkan peran AMF sebagai pengatur ritme serangan.

7. Formasi 4-2-2-2 Untuk Meta Counter Attack Yang Sedang Populer

Formasi 4-2-2-2, dengan dua AMF dan dua DMF, termasuk formasi meta populer untuk strategi counter attack di eFootball 2026. Susunan dua gelandang bertahan dan dua gelandang serang membuat tim kompak, tapi punya dukungan serangan cepat ke depan.

Formasi ini cocok untuk yang sudah nyaman bermain agresif dan ingin kombinasi pertahanan tengah rapat dengan serangan vertikal cepat. Formasi ini juga pilihan modern dibanding formasi klasik 4-4-2.

Memilih formasi yang tepat di eFootball 2026 sangat penting agar tidak terus kalah dan bisa bermain lebih stabil. Oleh karena itu gunakan strategi formasi yang tepat, sehingga peluang menang lebih besar dan permainan jadi lebih menyenangkan. Jadi, pilih formasi sesuai gaya main dan kebutuhan tim, baik untuk serangan cepat, penguasaan bola, atau pertahanan rapat.

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