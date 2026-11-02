Resale Value EV Bikin Waswas? Mobil Ini Berani Tawarkan Garansi Buyback 70 Persen

ERA.id - Resale value atau nilai jual kembali menjadi salah satu pertimbangan terbesar sebelum membeli mobil listrik. Hal ini karena banyak calon pembeli khawatir mobilnya kehilangan separuh nilai hanya dalam beberapa tahun, terutama karena kondisi baterai sulit dinilai di pasar bekas.

Karena itu, menimbang harga mobil listrik kini juga berarti menimbang perlindungan nilai jualnya. Mobil listrik Polytron G3+ menjawab kekhawatiran tersebut sebagai satu-satunya mobil listrik brand lokal di kelas ini yang berani memberi garansi buyback hingga 70% dalam 3 tahun, dengan harga mulai Rp373,5 juta berkat skema sewa baterai.

Mengapa Resale Value Mobil Listrik Mudah Turun?

Untuk memahami alasan di balik jaminan Polytron, perlu dilihat dulu apa yang membuat nilai mobil listrik bekas cepat merosot.

Nilai mobil listrik bekas di Indonesia dapat turun sekitar 50% dalam 3 sampai 4 tahun. Penyebab utamanya adalah baterai, komponen termahal yang biaya gantinya bisa mencapai ratusan juta rupiah, sehingga pembeli bekas cenderung menekan harga untuk menutup risiko tersebut.

Selain itu, teknologi baterai berkembang sangat cepat, sehingga model lama mudah terlihat usang. Kombinasi kedua faktor ini membuat nilai jual mobil listrik sulit diprediksi bila tidak ada jaminan dari pabrikan.

Sewa Baterai dan Buyback 70%, Dasar Keberanian Polytron

Polytron menjawab akar masalah di atas lewat dua program yang saling terkait. Sewa baterai mengatasi risiko komponen, sedangkan buyback memberi kepastian nilai jual. Berikut ulasannya.

1. Sewa Baterai Memindahkan Risiko Baterai ke Polytron

Pada skema Battery as a Service, G3+ dijual Rp373,5 juta OTR Jabodetabek, lebih ringan Rp132 juta dibanding versi beli putus Rp505,5 juta. Baterainya disewa mulai dari Rp1,2 juta per bulan untuk kuota 1.500 km, dengan tambahan Rp800 per km bila melebihi kuota.

Selama masa sewa, risiko teknis dan penggantian baterai menjadi tanggungan Polytron dengan garansi seumur hidup. Ketika risiko terbesar ditanggung pabrikan, faktor utama penurun harga mobil listrik bekas ikut berkurang, dan inilah yang membuat Polytron percaya diri menjamin nilai beli kembali.

2. Buyback 70% Memberi Kepastian Nilai Jual

Polytron menjadi satu-satunya brand lokal di kelas Rp300 jutaan yang berani menjamin pembelian kembali G3+ hingga 70% dari harga di kuitansi dalam 3 tahun, tanpa biaya tambahan. Program ini dirancang untuk menjawab dua kekhawatiran terbesar konsumen, yaitu baterai dan harga jual kembali.

Nilai jaminan ini dihitung secara transparan berdasarkan skema kepemilikan yang dipilih oleh konsumen. Sebagai contoh, unit sewa baterai Rp373,5 juta bernilai hingga Rp261,45 juta, sedangkan unit beli putus Rp505,5 juta bernilai hingga Rp353,85 juta. Dengan demikian, pemilik mendapatkan kepastian finansial yang jelas sejak awal pembelian.

Syarat buybackini sangat mudah. Sebab, syaratnya hanya mewajibkan servis rutin di bengkel resmi dengan genuine parts, tanpa modifikasi, dan dengan asuransi all risk aktif. Bagi pengguna skema sewa, syarat tambahannya cukup memastikan seluruh tagihan sewa baterai sudah lunas saat klaim diajukan.

Fitur yang Menambah Nilai Kepemilikan G3+

Selain perlindungan nilai jual, G3+ juga membekali pemiliknya dengan fitur yang mendukung kenyamanan dan keselamatan keluarga. Berikut beberapa fitur yang ditawarkannya.

1. 21 Fitur ADAS Level 2 untuk Keselamatan Keluarga

G3+ membawa 21 fitur ADAS Level 2, termasuk Adaptive Cruise Control, Blind Spot Detection, Lane Keep Assist, dan Auto Parking Assist. Perlindungan pasifnya dilengkapi 6 airbag, sehingga sejalan dengan syarat buyback yang mensyaratkan mobil bebas kecelakaan besar.

2. Kabin Baris Kedua Lega dan XBR Premium Audio

Kabin baris kedua yang lapang membuat penumpang tetap nyaman, termasuk saat perjalanan jauh. Hiburan di dalam kabin diperkuat XBR Premium Audio by Polytron dengan 8 speaker surround, woofer, dan tweeter.

3. Bagasi 1.141 Liter dan Camping Mode 220V

Bagasi hingga 1.141 liter dengan electric tailgate ber-kick sensor memudahkan keluarga membawa banyak barang. Untuk kegiatan luar ruang, Polytron G3+ memiliki Camping Mode yang menyediakan V2L dengan colokan 220V bawaan.

Alasan yang Membuat Nilai G3+ Lebih Bisa Diperkirakan

Keberanian Polytron menjadi satu-satunya mobil listrik brand lokal di kelas Rp300 jutaan yang menjamin buyback 70% bertumpu pada sewa baterai yang menanggung risiko komponen termahal, didukung perakitan lokal dan standar perawatan resmi. Bagi Anda yang masih ragu soal nilai jual mobil listrik, cek ketentuan lengkapnya di halaman Jaminan Jual Beli Polytron dan kunjungi showroom terdekat untuk test drive G3+.