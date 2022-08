Senin Pagi, Rupiah Masih Bergerak Melemah di Level Rp14.857 per Dolar AS

ERA.id - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan, diprediksi menguat seiring meredanya ekspektasi kenaikan suku bunga yang agresif oleh bank sentral Amerika Serikat The Federal Reserve.



Rupiah Senin pagi ini, masih bergerak melemah 23 poin atau 0,16 persen ke posisi Rp14.857 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.834 per dolar AS.



"Rupiah masih berpotensi menguat terhadap dolar AS hari ini dengan meredanya ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga acuan AS yang lebih agresif di sisa tahun ini," kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra saat dihubungi di Jakarta, Senin (1/8/2022) dikutip dari Antara.



