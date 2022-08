Ferdy Sambo Tak Ada di Lokasi Saat Penembakan Brigadir J, Timsus Polri Periksa Petugas PCR dan Supir Pribadinya

ERA.id - Tim khusus (Timsus) Polri melakukan pemeriksaan terhadap petugas Smart Co Lab dan supir Irjen Pol. Ferdy Sambo terkait penyidikan kasus polisi tembak polisi yang tewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Senin (1/8/2022).



Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Andi Rian Djajadi menyebutkan petugas Smart Co Lab yang diperiksa adalah yang melakukan tes PCR terhadap Irjen Pol. Ferdy Sambo saat hari kejadian.



"Pemeriksaan di Bareskrim Polri, petugas Smart Co Lab yang melakukan PCR dan sopir IJP FS saat hari kejadian," kata Andi.



