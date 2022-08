Bantah Kominfo Izinkan Aplikasi Judi Online Beroperasi, Johnny Plate Klaim Sudah 'Take Down' Setengah Juta Akun Judi: Setiap Hari Patroli

ERA.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate angkat bicara soal tudingan Kementerian Kominfo mengizinkan aplikasi judi daring beroperasi. Namun, memblokir sejumlah aplikasi, termasuk Paypal.



Politikus Partai NasDem ini menyebutkan pihaknya sudah melakukan pemutusan akses atau take down terhadap setengah juta akun dan situs judi daring.



"Masyarakat juga tanya terkait perjudian. Sejak 2018, sudah setengah juta akun judi di-take down, lebih dari setengah (juta). Juga setiap hari kami lakukan patroli siber pembersihan," kata Johnny Plate di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.



