Puan Maharani Bakal Bertemu Prabowo Subianto, PKB: Alhamdulillah..

ERA.id - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal tak mempermasalahkan rencana pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subinato.



Cucun menegaskan, dari awal PKB dan Gerindra sepakat untuk membuat koalisi yang terbuka. Artinya, partai politik manapun masih bisa bergabung.



"Dari awal kita sampaikan bahwa yang namanya koalisi kita ini, PKB-Gerindra, welcome untuk partai politik manapun. Komunikasi itu jangan tertutup, kan ini masih lama, jadi harus terbuka," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/30/2022).



Lagipula, kata Cucun, semua pihak juga sudah mengetahui bahwa PDIP tengah melakukan safari politik. Sehingga sangat mungkin setelah bertemu dengan Prabowo, Puan melanjutkannya dengan menemuai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskadar.



"Toh kita lihat, mau Pak Prabowo ketemu Mbak Puan, kemudian nanti ada pertemuan Cak Imin dengan Mbak Puan. Nah itu komunikasi yang harus dijalin oleh para tokoh bangsa," kata Cucun.



Cucun menambahkan, bukan tidak mungkin nantinya PDIP akan bergabung dan memperkuat koalisi Gerindra-PKB. Apalagi, jika melihat kedekatan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekanoputri selama ini.



"Misalkan PDIP masuk, kita Alhamdullliah," kata Cucun.



Menurutnya, saat ini semua partai politik yang telah membentuk koalisi pun masih bersifat cair. Tak terkecuali dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang beranggotakan Partai Golkar, PAN, dan PPP.



Sehingga masih sangat terbuka kemungkinan salah satu anggota KIB justru merapat dengan koalisi Gerindra-PKB.



"Kita komunikasi dengan siapa pun, jalan ya jalan. Karena ini semua juga belum ada pilihan, baru wacana. Misalkan sekarang KIB akan menyatu sampai selamanya, siapa tahu besok dari KIB ada yang ke kita," ucapnya.



Untuk diketahui, setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Puan Maharani dijadwalkan bertamu ke kediaman Prabowo Subianto di Bukit Hambalang, Sentul, Jawa Barat, pada pekan depan.



Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, di sela-sela pertemuan itu kemungkinan Puan dan Prabowo akan berkuda bersama.



"Nampaknya Mbak Puan yang akan mendatangi Bapak Prabowo Subianto, berkuda bersama, makan bersama, kira-kira seperti itu," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8).



"Di markas besarnya Pak Prabowo. Di Hambalang. Insyaallah Mbak Puan akan ke sana," imbuhnya.