Sambil Ziarah di Makam Taufiq Kiemas, Puan Maharani Akan Bertemu Cak Imin Besok

ERA.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Minggu (25/9) besok. Pertemuan itu masih dalam rangkaian safari politik PDIP jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.



Kabar itu disampaikan langsung oleh Cak Imin di sela-sela kunjungannya ke Pondok Pesantren API Asri Tegalrejo, Magelang, Jumat (23/9) malam.



"Pertemuan, Insyaallah saya hari Minggu (25/9), berdua sama mbak Puan (bertemu)," kata Cak Imin dikutip Sabtu (24/9/2022).



Dari informasi yang beredar, Puan dan Cak Imin akan bertemu sambil berziarah ke makam mantan Ketua MPR RI Taufiq Kiemas di Taman Makam Pahlaman (TMP) Kalibata, Jakarta. Setelah itu dilanjutkan dengan sarapan bersama di sekitar TMP Kalibata.



"Rencana jam 7.00 WIB ziarah di makam almarhum Taufiq Kiemas," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid saat dikonfirmasi.



Adapun Taufiq Kiemas merupakan ayah Puan Maharani, yang juga suami dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.



Sebelumnya, rencana pertemuan Puan dan Cak Imin sudah pernah disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah.



"Insyallah Sabtu minggu depan. Bukan minggu ini ya, minggu depan," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9).



Namun, saat itu belum ada kesepakatan di mana pertemuan akan digelar. Said mengatakan, tim advance safari politik PDIP yang dipimpin Puan itu sedang mencarinya.



"Lokasinya di mana kita memang cari momentum yang nyaman, apa di Cak Imin atau di Mbak Puan, atau maunya beliau berdua," ucap Said.



Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menugaskan Puan Maharani untuk memimpin safari politik partainya. Puan dipilih karena jabatannya sebagai Ketua DPR RI dinilai lebih cair untuk menggelar pertemuan dengan partai-partai politik.



Puan mengawali safari politik PDIP dengann menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (23/8). Dia menyebut Surya Paloh seperti paman sendiri.



Setelah itu, Puan melanjutkan safari politik ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Bukit Hambalang, Sentul, Jawa Barat, Minggu (4/9). Menteri Pertahanan itu mengajak Puan berkuda.