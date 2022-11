Kabar Duka, Donald Trump Meninggal di Usia 76, Cek Faktanya

ERA.id - Beredar sebuah informasi di Twitter yang mengabarkan bahwa mantan presiden Amerika Serikat, Donald Trump meninggal pada usia 76 tahun. Tagar #TrumpisDead sempat trending di Amerika Serikat dan dunia pada awal November lalu.



akun tersebut menulis narasi:



“It’s official, Trump has died”



“Donald Trump dead at 76”



Setelah ditelusuri Turnbackhoax, informasi tersebut salah. Faktanya, tidak ada pemberitaan yang valid atau konfirmasi dari pihak Donald Trump yang mengabarkan meninggalnya mantan presiden Amerika Serikat tersebut. Kabar terbaru pada 16 November 2022 Donald Trump mengumumkan kepada publik bahwa dirinya akan kembali mencalonkan diri sebagai calon Presiden Amerika Serikat pada pemilihan presiden 2024 nanti.

Mengutip dari Detik, “Saya malam ini mengumumkan pencalonan saya sebagai presiden Amerika Serikat,” ujar Trump, yang mengajukan dokumen resmi 2024 kepada otoritas pemilu AS beberapa saat sebelum membuat pengumuman publiknya.



Dengan demikian, Donald Trump meninggal pada usia 76 tahun merupakan hoax dengan kategori Konten yang Menyesatkan.