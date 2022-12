Sayangkan Pernyataan Seleb TikTok Emil Mario, MUI: Dia Menghina dan Merendahkan Nama Tuhan

ERA.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan pernyataan seleb TikTok Emil Mario yang menyambung kalimat Syahadat dengan kata-kata kotor.



Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mengatakan Emil Mario sangat menghina dan merendahkan nama Tuhan yang dimuliakan oleh umat Islam.



Menurut dia, hal seperti bisa membuat kerusuhan dan kegaduhan di tengah masyarakat.



"Bahkan kalau tidak bisa terkendali bisa menyebabkan terjadinya konflik horizontal dan hal demikian tentu jelas sangat tidak kita inginkan," jelas Anwar Abbas kepada Era pada Kamis (15/12/2022).



"Oleh karena itu kita meminta kepada yang bersangkutan agar dia bertanya kepada hati nuraninya lalu melakukan hal-hal yang sepatutnya dan seharusnya agar jangan sampai terjadi hal2 yang tidak kita inginkan," tambah dia.



Seperti diketahui, TikToker Emil Mario menuai hujatan usai melafalkan kalimat syahadat dengan kata-kata kotor. Emil menyebut dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghina.



Belakangan nama Emil Mario ramai diperbincangkan usai menyambung kalimat syahadat dengan kata-kata kotor. Hal ini terungkap dari sebuah video yang ia bagikan beberapa waktu lalu.



“L for Lesti, no. L for Laa Ilaha Illallah, gue udah capek banget nih nge**,” ucap Emil dalam video.



Perbuatan Emil itu lantas menuai kritik dan sorotan dari publik. Emil dinilai menodai agama Islam, terlebih ia menggunakan kalimat syahadat. Publik mendesak agar Emil mendapat cancel culture atas perbuatannya.