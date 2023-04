Profil Bulan Sutena, Seleb TikTok Multitalenta

ERA.id - Bulan Sutena adalah salah satu bintang TikTok bisa dibilang multitalenta. Melalui Tiktok, Bulan banyak mengunggah karya-karyanya berupa lagu-lagu yang banyak disukai masyarakat. Artikel ini akan membahas profil Bulan Sutena dan beberapa hal menarik tentangnya.

Melalui konten-konten yang diunggah Bulan, tidak sedikit yang melontarkan pujian. Hal tersebut lantaran selain bernyanyi, Bulan diketahui juga piawai memainkan gitar yang dipelajarinya secara otodidak.

Profil Bulan Sutena

Siapa nama asli Bulan Sutena?

Memiliki nama asli Wayan Bulan Yurriana Sutena, Bulan Sutena sering menjadi langganan fyp di TikTok hingga dijadikan seleb pada aplikasi tersebut. Namun, selain TikTok, Bulan diketahui juga memiliki akun lain seperti YouTube dan Instagram.

Dimanakah rumah Bulan Sutena?

Bulan lahir di Gianyar, Bali, pada 14 Mei 2004. Seleb yang berusia 18 tahun tersebut bertempat tinggal di lingkungan perkampungan di Bali dengan suasana yang masih cukup lengang dan kental dengan adat Bali.

Bulan Sutena agama nya apa? Caption

Sebagai gadis yang dilahirkan di Bali dengan adat yang kental, Bulan Sutena sejak lahir beragama Hindu. Bulan adalah anak bungsu dari ayah dan ibu yang berasal dari Bali asli.

Biodata Bulan Sutena

Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini biodata lengkap Bulan Sutena:

● Nama Lengkap: Wayan Bulan Yurianna Sutena

● Nama Tenar: Bulan Sutena

● Tempat dan Tanggal Lahir: Gianyar, Bali, 14 Mei 2004

● Agama: Hindu

● Pekerjaan: TikToker

● Akun Media Sosial:

- YouTuber Twitter: @bulansutenareal

- Instagram: @bulansutena

- TikTok: @bulansutena

- YouTube: Bulan Sutena Official

Peraih Medali Emas Kempo Selain Cantik, Bulan Sutena adalah Peraih Medali Emas Kempo (Twitter)

Selain dikenal menjadi seleb TikTok, ternyata Bulan Sutena juga ahli dalam bela diri. Hal tersebut dibuktikan pada tahun 2019, Bulan meraih medali emas dalam kejuaraan Pekan Olahraga dan Seni Bali seni bela diri Kempo.

Model

Selain jago bermusik dan atlet beladiri, Bulan juga pernah mencoba peruntungannya di dunia modeling di tahun 2019. Hal tersebut dilakukan sebelum dirinya dikenal sebagai Tiktokers dan selebgram. Pada waktu itu, Bulan masuk sebagai Finalis Grand Final pada acara Top Model Indonesia.

Lagu Populer Bulan Sutena

Berikut ini terdapat beberapa lagu populer yang pernah dinyanyikan oleh Bulan Sutena, diantaranya:

- Terpesona (yel-yel TNI)

- Put Your Head on My Shoulder milik Paul Anka

- I Love Mama Mantu (2021)

- Adu Mamae (2021)

Bulan Sutena Memilih El Rumi

Baru-baru ini Bulan Sutena membuat pernyataan mengejutkan ketika dirinya menjadi bintang tamu dalam kanal YouTube yang diunggah Maia Estianty di kanal MAIA ALELDUL TV.

Bulan Sutena lebih memilih El Rumi dibandingkan dengan Al Ghazali yang keduanya merupakan anak dari pasangan Maia Estianty dan Ahmad Dhani.

Adapun alasan Bulan memilih El, sebelumnya Maia menanyai status hubungan Bulan apakah masih lajang atau sudah punya kekasih.

"Belum masih jomlo," terang Bulan. Hingga kemudian, Maia menyodorkan kedua nama anaknya, pilih Al atau El.

Bulan juga menjelaskan alasan dirinya memilih El dibandingkan dengan Al. "Kayaknya yang lebih humoris El deh. Kalau Kak Al itu mukanya kalem, El lebih humoris," ujar Bulan.

Mendengar pernyataan Bulan, Maia kemudian langsung tersenyum dan bertanya perihal kriteria pria idaman Bulan.

"Yang humoris itu. Yang bisa ngelucu," kata Bulan yang disambut kembali senyum Maia.

Mendengar pernyataan Bulan, Maia kemudian langsung tersenyum dan bertanya perihal kriteria pria idaman Bulan.

"Yang humoris itu. Yang bisa ngelucu," kata Bulan yang disambut kembali senyum Maia.