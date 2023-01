Viral, Pose Manyun Istri Ridwan Kamil Sembari Bawa Foto Pemain Persija, Ini Komentar Viking

ERA.id - Salah satu kelompok suporter Persib Bandung, Viking Persib Club (VPC) angkat bicara soal pose manyun Atalia Praratya Kamil sembari membawa foto pemain Persija Jakarta, Rico Simanjuntak.



Pengurus VPC, Arland Siddha menjelaskan, yang telah dilakukan oleh Atalia Praratya Kamil dalam konteks sepak bola memang akan menuai pro dan kontra. Apalagi, saat itu sedang ada pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta pada Rabu (11/1/2023) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).



"Terlebih beliau (Atalia) sebagai istri pejabat (Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil)," jelas Arland melalui sambungan telepon, Jumat (13/1/2023).



Apabila dilihat dari sisi konten yang diunggah, Arlan menilai Atalia Kamil Atalia tidak bermaksud untuk memberikan pesan apa-apa selain hanya 'lucu-lucuan'.



"Jadi apa yang diunggah oleh Atalia terkait dengan foto pemain Persija Jakarta, Rico Simanjuntak hanya lucu-lucuan," ucapnya.



Namun, ketika konten tersebut masuk ke ranah publik akan memiliki tafsir yang berbeda-beda. Satu sisi orang akan berpikir konten menjadi bagian dari provokasi setelah pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta.



Kemudian, onten tersebut juga bisa dianggap tidak patut dalam konteks Atalia Kamil sebagai istri pejabat. Sebab, sebagai istri pejabat tentu harus memberikan edukasi yang baik.



Akan tetapi dalam konteks bercanda, Atalia dinilai hanya memberikan unggahan yang bersifat candaan saja. Pasalnya, Atalia tidak memberikan keterangan untuk meprovokasi.



"Toh gambar itu kan gambar asli Rico Simanjuntak memang seperti itu," ujarnya.



Oleh sebab itu, pihaknya tidak ingin menanggapi hal itu secara berlebihan. Mengingat, rekan-rekan di The Jakmania juga tidak mempersoalkan meski ada beberapa yang kecewa tapi mereka memahami rivalitas 90 menit di lapangan.



Saat ini, VPC lebih fokus pada misi perdamaian antar suporter sepak bola. Terlebih, pendiri VPC Heru Joko dan salah satu Pentolan The Jakmania memilih untuk mengunggah situasi sebelum dan setelah pertandingan antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta.



"Memang tidak ada gangguan yang cukup serius terhadap tim Persija. Jadi mereka justru menaikkan ritme-ritme suporter sekarang sudah mulai dewasa. Itu yang mereka up, dibandingkan mempermasalahkan Bu Atalia," tutupnya.