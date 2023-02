ERA.id - Bermain game online kurang lengkap rasanya jika belum top up untuk membeli item-item eksklusif atau mata uang dalam game yang akan membuat permainan menjadi lebih seru.

Bagi para gamers sejati, top up game tentu saja merupakan suatu keharusan agar permainan semakin asyik dengan item dan karakter yang lebih kuat.

Sekarang ini tersedia banyak opsi untuk melakukan top up game, di antaranya adalah aplikasi top up game termurah dan terpercaya yang menawarkan layanan top up di berbagai macam game untuk para gamers.

Salah satu yang termurah yakni aplikasi Oke Kios yang menyediakan top up Diamond Free Fire mulai dari Rp847 untuk 5 Diamond.

Selain top up game melalui aplikasi, terdapat juga website-website yang menyediakan layanan top up game, salah satunya adalah Tokovoucher.

Di Tokovoucher tidak hanya menyediakan layanan top up game saja, tetapi juga pembelian voucher, pulsa, paket data, token listrik dan masih banyak lagi.

Beberapa layanan top up game yang tersedia di Tokovoucher di antaranya adalah game Mobile Legend, Free Fire, PUBG Mobile, Genshin Impact dan beragam jenis game yang lain.

Namun bagi Anda yang ingin memilih opsi top up game dengan menggunakan aplikasi, berikut adalah rekomendasi aplikasi top up game termurah dan terpercaya yang bisa Anda pilih:

1. Oke Kios

Rekomendasi aplikasi top up game termurah dan terpercaya pertama adalah aplikasi Oke Kios. Aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi top up game, agen pulsa, voucher game dan PPOB yang termurah.

Di aplikasi Oke Kios, Anda bisa membeli atau top up pada berbagai jenis game seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire, Big Zeny Ragnarok, Point Blank Zepetto dan masih banyak lagi.

Selain itu, Oke Kios juga menyediakan berbagai macam metode pembayaran seperti melalui transfer bank, QRIS dan minimarket.

2. Bisatopup

Tidak hanya top up game saja, aplikasi Bisatopup menyediakan pula layanan pembelian pulsa online, token PLN, pembayaran tagihan online dan voucher game.

Di samping itu, layanan top up game yang tersedia di aplikasi Bisatopup juga sangat lengkap, diantaranya adalah game Arena Of Valor, Asiasoft, Call of Duty Mobile, Free Fire, Garena, Poin Blank Cash Zeppetto, PUBG Mobile dan lain sebagainya.

Jika Anda memilih membeli top up game di Bisatopup, Anda bisa memilih banyak macam metode pembayaran yang tersedia di Bisatopup di antaranya adalah melalui transfer bank, minimarket, E-Money, virtual account, saldo deposit dan masih banyak lagi.

3. Unitedpay

Unitedpay merupakan salah satu aplikasi yang menyediakan layanan top up game termurah sekaligus banyak promo dan reward yang ditawarkan. Di Unitedpay, Anda bisa melakukan top up game dengan praktis dan mudah.

Dengan fitur lengkap yang diusungnya, Unitedpay tidak hanya menyediakan layanan top up game saja namun juga beragam kebutuhan terkait saldo yang lainnya.

4. Mitra TopUp

Melalui Mitra TopU, Anda bisa melakukan top up game dengan mudah bahkan Anda juga bisa menjadi reseller top game termurah.

Di Mitra TopUp tersedia banyak pilihan layanan top up game, diantaranya seperti game Free Fire, PUBG Mobile, Garena, Mobile Legends dan masih banyak lagi. Selain itu, Mitra TopUp juga menyediakan layanan pembelian pulsa, token PLN, tagihan PLN, pembayaran BPJS, PDAM dan lain sebagainya.

Itulah tadi beberapa rekomendasi aplikasi top up game termurah dan terpercaya. Semoga bermanfaat.