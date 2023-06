Momen Mesra Puan dan Ganjar, Saling Puji hingga Berbagi Panggung

ERA.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari PDIP Ganjar Pranowo terlihat mesra. Keduanya saling puji dan berbagi panggung yang sama.

Momen itu terekam saat acara puncak Bulan Bung Karno (BKK) di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Awalnya, Puan menyebut Ganjar merupakan sosok istimewa di matanya. Hal itu disampaikan saat menyampaikan pidato di hadapan ribuan kader PDIP.

"Last but not least, yang terakhir tapi paling istimewa buat saya, paling tidak buat Mbak Puan, calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo," kata Puan.

Lebih lanjut, Puan menyinggung soal keberlanjutan sukseksi kepemimpinan nasional harus diteruskan kembali oleh pemimpin dari PDIP.

Dia mengingatkan bahwa PDIP telah menetapkan Gubernu Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bacapres di Pilpres 2024. Oleh karena itu, dia mengajak seluruh kadernya untuk memenangkan partai sekaligus Ganjar.

"Hari ini, kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo," kata Puan yang disambut sorakan dari kader partainya.

Setelahnya, Puan secara mendadak meminta Ganjar maju menyapa para kader dan menyampaikan pidato singkat.

Mendengar namanya dipanggil, Ganjar lantas berdiri dan berlari ke samping Puan. Setelah memberi hormat kepada Puan, dia lansung menyapa ribuan kader PDIP yang memadati GBK.

"Merdeka," teriak Ganjar.

Dalam pidato singkatnya, Ganjar menyinggung tempatnya bediri sangat bersejarah. Sebab dipanggung yang sama juga pernah berdiri Presiden pertama RI Soekarno untuk berpidato.

Dia kemudian mengajak para kader PDIP tetap solid jika ingin memenangkan Pemilu 2023.

"Itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hattrick, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega pada kita semuanya agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam benturan ombak sekeras apapun," ucapnya.

Secara khusus, dalam pidatonya, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Puan. Dia mengatakan, putri bungsu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu banyak membantunya saat Pilgub Jateng 2013 lalu.

Dia meyakini, kemenangan yang dibuat Puan dapat terulang lagi di Pilpres 2024.

"Mbak Puan saya ingin menyampaikan terima kasih, 2013 Pilgub Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu dan itu di bawah kepemimpinan Mbak Puuan. Insyaallah kita akan mengulang di 2024. Insyaallah mohon doanya," ucapnya.

Usai Ganjar menyampaikan pidato, Puan kembali meneriakkan supaya seluruh kader memenangkan Ganjar sebagai presiden kedelapan RI.

"Kita berjuang untuk memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo, presiden! Siap," ucap Puan.

Di akhir pidatonya, Puan dan Ganjar kemudian bergandengan tangan dan mengangkatnya ke atas. Hal tersebut sontak disambut meriah oleh pada kader.