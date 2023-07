Jelang Final Abang None Jakarta Pusat 2023, Para Finalis Saling 'Unjuk Gigi' Talenta

ERA.id - Rangkaian kegiatan Pemilihan Abang None Jakarta Pusat 2023 semakin mendekati final. Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) Jakarta Pusat kemarin menyelenggarakan acara Malam Keakraban–Road to Final Pemilihan Abang None Jakarta Pusat 2023 di Indoor Atrium Senayan Park (SPARK).

Acara tersebut berlangsung sangat meriah, seluruh Finalis Abang None Jakarta Pusat 2023 berkesempatan unjuk kebolehan, mulai dari seni peran, menyanyi hingga memainkan berbagai alat musik di hadapan para orang tua dan pengunjung SPARK. Acara dibuka dengan penampilan Finalis Abang None Jakarta Pusat 2023 memperagakan koleksi batik dari Batik Chic White Heritage Menteng di atas catwalk.

Dalam laporannya, Kepala Sudin Parekraf Jakarta Pusat, Wiwik Satriani menyampaikan bahwa para Finalis Abang None Jakarta Pusat 2023 diharapkan jadi simbol generasi muda memiliki kedisiplinan, dedikasi, serta tanggung jawab yang tinggi untuk mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya dalam menjaga dan merawat kekayaan budaya lokal.

“Kami berharap, Abang None Jakarta Pusat tidak hanya fokus mempromosikan pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan, tetapi juga mampu melaksanakan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Wiwik.

Acara Malam Keakraban Road to Final Pemilihan Abang None Jakarta Pusat 2023 ini juga merupakan salah satu kegiatan yang menjadi bagian penilaian dari Dewan Juri bagi setiap finalis. Acara dihadiri dan secara simbolis dibuka oleh Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam sambutannya, Bapak Chaidir, menyampaikan ucapan selamat kepada para finalis dan para orang tua. “Semoga acara Malam Keakraban Road to Final Pemilihan Abang dan None Jakarta Pusat Tahun 2023 ini dapat menjadi sarana bagi para finalis untuk menunjukkan potensinya dan memberikan persembahan terbaik,” tutupnya.

Tahap akhir Pemilihan Abang None Jakarta Pusat 2023 sudah di depan mata. Gelaran Malam Final Abang None Jakarta Pusat 2023 akan dilaksanakan pada Rabu, 12 Juli 2023 di Gedung Kesenian Jakarta. Dari 15 pasang Finalis Abang None akan dipilih 3 pasang terbaik untuk mengikuti seleksi Abang None di tingkat provinsi.

Pada kompetisi Abang None Jakarta tahun 2022 yang lalu, Kota Jakarta Pusat meraih gelar Juara Umum Provinsi setelah Abang Jakarta Pusat, berhasil mendapatkan gelar Abang Jakarta, gelar Wakil I Abang Jakarta dan gelar Harapan III None Jakarta.