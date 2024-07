Pemilihan Abang None Jakarta Pusat 2024, Kasudin Parekraf: Siap Jadi Duta Promosikan Jakarta

ERA.id - Rangkaian Pemilihan Abang None Jakarta Pusat 2024 telah sampai pada puncak acara di hari Jumat, 12 Juli 2024. Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Pusat sukses menyeleggarakan Malam Final Pemilihan Abang None Jakarta Pusat 2024 dengan mengusung tema digital theatrical di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta dan menobatkan 6 pasang Finalis Abang dan None Jakarta Pusat 2024.

Dalam laporannya, Kepala Sudin Parekraf Jakarta Pusat menyampaikan bahwa seluruh Finalis Abang None Jakarta Pusat 2024 yang berlaga pada malam final merupakan pemuda – pemudi terpilih yang telah siap menjalankan tugasnya sebagai duta yang mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif wilayah Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dhany Sukma, dalam sambutannya mengatakan bahwa para Abang dan None Jakarta Pusat diharapkan dapat menjalankan tugasnya sebagai Duta Pembangunan, Duta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Duta Budaya Jakarta dengan baik serta dapat berkontribusi positif dengan menjadikan Jakarta.

"Khususnya Jakarta Pusat sebagai persiapan menuju Jakarta Kota Global," katanya dalam keterangannya, Selasa (17/7/2024).

Setelah melalui proses seleksi yang ketat serta lebih dari satu bulan periode karantina untuk mempersiapkan para finalis menjalankan tugasnya sebagai duta pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta Pusat, Muhammad Najmi Mafaza Hasan berhasil meraih titel tertinggi dan dinobatkan sebagai Abang Jakarta Pusat 2024.

Lalu titel None Jakarta Pusat 2024 berhasil diraih oleh Callysta Khansa Fathinah. Selain itu, Arsyad Ratliff Pramadhi dan Karina Moudy Widodo dinobatkan sebagai Wakil I Abang dan None Jakarta Pusat 2024, serta Fernando Farrell dan Marsya Aqila Prastowo dinobatkan sebagai Wakil II Abang dan None Jakarta Pusat 2024.

Ketiga pasang terbaik yang menjadi pemenang ini akan mewakili Wilayah Jakarta Pusat untuk berlaga di kompetisi tingkat provinsi Pemilihan Abang None Jakarta 2024 mendatang.

Berikutnya Naufal Yudha Nur Rasyid dan Azzahra Mayraina Rahmatputri dipilih sebagai Harapan I Abang dan None Jakarta Pusat 2024, Firstyo Dewo Wicaksono dan Nadiella Shilma sebagai Harapan II Abang dan None Jakarta Pusat 2024, serta Mochammad Haekal Malik dan Pande Made Nancy Nareswari mendapat predikat Favorit Abang dan None Jakarta Pusat 2024.

Sebagai informasi, perwakilan Abang None Jakarta Pusat berhasil meraih gelar Juara Umum pada kompetisi Pemilihan Abang None Jakarta secara berturut – turut di tahun 2022 dan 2023 yang lalu. Acara malam final ini dimeriahkan oleh penampilan Mia Ismi, Sigit Basejam serta bintang tamu utama Vina Panduwinata.