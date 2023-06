Finalis Abang None Jakarta 2023 Diharapkan Mampu Promosikan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

ERA.id - Dalam menjalankan tugasnya sebagai duta pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta Pusat, Abang None Jakarta Pusat 2023 diharapkan mampu untuk secara aktif dan efektif mempromosikan sektor pariwisata serta ekonomi kreatif yang ada di wilayah Jakarta Pusat.

Untuk itu, dalam rangkaian kegiatan karantina Finalis Abang None Jakarta Pusat 2023 diselenggarakan kegiatan outbound dan vibrant facilitation yang merupakan sesi pembelajaran berbasis pengalaman. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari pada hari Sabtu–Minggu, 17–18 Juni 2023 di Jakarta Pusat.

Outbound Abang None Jakarta Pusat 2023 mengangkat tema “A Day in Central Jakarta” yang memungkinkan Finalis Abang None Jakarta Pusat 2023

mengeksplorasi wilayah Jakarta Pusat dan menyusun strategi promosi yang tepat serta efektif untuk mengangkat serta memperkenalkan destinasi wisata unggulan di wilayah Jakarta Pusat.

Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wiwik Satriani secara langsung hadir untuk secara simbolis melepas Finalis Abang None Jakarta Pusat 2023 menyebar menuju berbagai destinasi wisata yang ada di wilayah Jakarta Pusat.

Siang harinya, para Finalis Abang None Jakarta Pusat 2023 berkumpul di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat untuk mengikuti sesi Team & Capacity Building yang dipandu oleh fasilitator outbound professional. Salah satu perwakilan Dewan Juri Pemilihan Abang None Jakarta Pusat 2023, Prof Roy Darmawan juga hadir di Lapangan Banteng dan Merlynn Park Hotel untuk memberikan dorongan semangat kepada para peserta.

Selanjutnya seluruh Finalis Abang None Jakarta Pusat 2023 menghadiri acara gathering night dan disambut langsung oleh General Manager Merlynn Park Hotel, A. Gustaf Adolf, yang memberikan welcome speech dalam pembukaan acara tersebut. Kegiatan pembekalan materi outbound ditutup dengan sesi api unggun di Merlynn Park Hotel Jakarta Pusat.

Kegiatan dilanjutkan pada minggu 18 Juni 2023 bertempat di Merlynn Park Hotel, Finalis Abang None Jakarta Pusat 2023 mengikuti Vibrant Facilitation Training (Vibrant) yang dibawakan langsung oleh pendiri INSPIRIT Dani Moenggoro dan graphic recorder, Deny Rodendo.

INSPIRIT merupakan sebuah social enterprise yang telah berusia lebih dari 20 tahun dan berkolaborasi dengan berbagai instansi maupun komunitas di Indonesia. Pada sesi Vibrant Facilitation ini, Finalis Abang None Jakarta Pusat 2023 mengikuti sesi yang bertujuan untuk membangkitkan antusiasme dan bersama–sama menggali potensi diri serta untuk berkontribusi positif terhadap Jakarta khususnya Jakarta Pusat.