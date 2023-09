Tak Ingin Sampaikan Pidato Politik, SBY: Saya Ingin Menyumbangkan Satu Buah Lagu untuk Prabowo..

ERA.id - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendeklarasikan secara resmi dukungan partainya untuk Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024, Kamis (21/9/2023).

Acara deklarasi itu dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, presiden ke-6 RI yang juga menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan pimpinan partai anggota Koalisi Indonesia Maju.

Dalam sambutannya, SBY memuji pidato politik yang disampaikan Prabowo hingga putranya AHY yang menurutnya berisi wawasan kebangsaan. Untuk itu, ia memilih menyumbangkan sebuah lagu untuk Prabowo ketimbang melakukan pidato politik.

"Saya tidak akan menyampaikan pidato politik karena sudah lengkap dan bulat. Saya yang kini menggeluti dunia seni dan olahraga, di malam yang bahagia ini ingin menyumbangkan satu buah lagu. Yang khusus saya sampaikan kepada Prabowo," kata SBY yang disambut riuh tepuk tangan peserta deklarasi.

SBY bercerita bahwa pada tahun 1945 ada dua musisi Amerika yang pertama bernama Oscar Hammerstein II dan Richard Rodgers. Yang pertama menulis lirik lagu dan yang satunya membuat nada. Lagu itu berjudul "You'll Never Walk Alone". Pada tahun 1965 lagu itu diadopsi jadi theme song klub sepak bola Liverpool.

"Saya suka liriknya Pak (Prabowo), 'You'll Never Walk Alone'. Kamu Nggak sendirian. Saya nyanyi sekaligus berdoa pada Allah agar yang saya sampaikan dari lagu 'You'll Never Walk Alone' ini ada pada diri Pak Prabowo. Presiden kita yang akan datang," ujar SBY.

"Begini kata-katanya, 'jangan gamang, jangan takut untuk melangkah dan berjalan ke hadapan, mungkin ada badai, ada topan, cuaca buruk. Jangan takut pada kegelapan karena di balik itu ada cahaya keemasan di langit kita'. Pesan kepada Pak Prabowo sama dengan lagu itu. Melangkah ke depan, bawalah harapan di hati karena You'll Never Walk Alone," tambah dia.

SBY lantas meminta izin kepada Prabowo untuk menyanyikan lagu Band Tipe-X berjudul "Kamu Nggak Sendirian". Menurut dia, lagu tersebut memiliki makna yang sama dengan lagu "You'll Never Walk Alone".

"Itu lagu yang saya sampaikan tadi, yang saya sampaikan judulnya sama, tentu bukan lagu itu. Lagu ini judulnya sama 'Kamu Nggak Sendirian". Lagu rakyat, lagu yang sangat populer, diciptakan oleh (band) Tipe-X," kata SBY.

"Pak Prabowo saya minta izin, bapak bisa mendengarkan. Saya bergabung ke sana (band pengiring) untuk melantunkan lagu itu dengan harapan You'll Never Walk Alone. Kita bersama-sama mengantarkan (Prabowo) presiden Indonesia kedelapan," pungkas dia.