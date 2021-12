Anies Pamer Penghargaan Gubernur Terbaik, Abu Janda Beri Sindiran Pedas: Ingat Pak Anies Gubernur Produk 212!

ERA.id - Pegiat media sosial, Permadi Arya atau yang akrab disapa Abu Janda menyindir penghargaan yang baru saja diterima Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Penghargaan tersebut yakni Best Governor for Inclusive Economic Growth (Gubernur Terbaik untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif) pada malam penghargaan People of The Year 2021 Metro TV, Kamis (2/12/2021).

"Penghargaan ini diberikan kepada gubernur, tetapi sesungguhnya penghargaan ini untuk seluruh warga Jakarta yang telah bekerja bersama untuk bisa bertahan dan maju di dalam suasana pandemi ini," kata Anies.

Anies Baswedan Raih Penghargaan 'Best Governor for Inclusive Economic Growth' /Tangkapan Layar / Instagram @aniesbaswedan

Menanggapi itu, Abu Janda menyebut bahwa sampai kapan pun Anies tetap dikenal sebagai gubernur hasil produk Reuni 212.

"Netijen lagi nyinyir gegara pak @aniesbaswedan dapat award dari @metrotv , jadi gini lho pak.. izinkan saya jelaskan kenapa banyak orang (kecuali kadrun) sulit menerima pak Anies.. karena pak Anies mau pencitraan lewat piala/award sebanyak apapun, orang akan ingat pak Anies itu gubernur produk dari 212," kata Abu Janda di akun Instagramnya, Sabtu (4/12/2021).

Menurut Abu Janda, sampai kapan pun Anies akan dikenang pernah mendompleng sebuah gerakan politik Rasis dan SARA untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

"Sampai kiamat orang akan ingat sebagai gerakan politik RASIS & SARA menangi pilkada halalkan segala cara," kata Abu Janda.

Ia menambahkan bahwa mantan Mendikbud itu sebetulnya sadar bahwa dirinya adalah produk 212. Untuk itu, ia pernah beberapa kali hadir dalam acara Reuni 212 tersebut.

"Pak Anies pun sepertinya sadar bapak adalah produk 212 🤔 makanya bapak apresiasi dengan hadir 2x di reuni nya (slide 2 & 3)," kata Abu Janda.

"Jadi begitu kura2 kenapa kubu nasionalis selalu nyinyirin pak Anies.. karena kami anti 212, sesimpel itu 😊 semoga penjelasan saya bisa diterima," tambah dia.

Tag: anies baswedan reuni 212 abu janda