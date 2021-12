Asetnya Disita Negara, Tommy Soeharto Malah Bangun Lapangan Golf 87 Hektare Senilai Rp200 M di Sentul

ERA.id - Tommy Soeharto menegaskan tidak ada penyitaan dan tidak mempunyai utang. Hal itu menanggapi terkait Pemerintah akan melelang aset PT Timor Putra Nasional pada Januari 2022 milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.



"Nggak ada penyitaan itu, orang nggak ada utangnya kok," tegas Tommy usai acara Groundbreaking Club House New Palm Hill di Sentul Bogor, Jumat (17/12/2021).



Namun Tommy enggan menjelaskan langkah-langkah apa yang akan diambil ke depannya.



Tommy Soeharto (kiri) saat melakukan groundbreaking Club House New Palm Hill di Sentul Bogor, Jumat. (ANTARA/Foto: Feru Lantara)



Rencananya, pembangunan Lapangan Golf New Palm Hill Eco Green ini akan diresmikan oleh Tommy Soeharto (Komisaris Utama PT Boreco) bersama Darma Mangku Luhur Hutomo (putra Tommy Soeharto), serta berbagai jajaran Direksi PT BORECO.



Dengan konsep Eco Green dan back to nature, lapangan golf ini energi listriknya justru menggunakan Panel Surya dan memanfaatkan potensi Alam di wilayah PT. BORECO, antara lain menggunakan tenaga angin dan arus air sungai yang akan dimanfaatkan untuk menggerakkan Turbin, sehingga bisa menghasilkan listrik yang dibutuhkan. Untuk kebutuhan air juga mengunakan sistem Pompa Hidram, tanpa listrik.



Lapangan Golf Eco Green yang digagas oleh Tommy Soeharto ini akan lebih banyak area terbuka dan mengeksplorasi keindahan alam dengan unsur air, batu, dan tumbuhan yang sangat kental dan mendominasi di lingkungan New Palm Hill.



Fasilitas pendukung lainnya adalah Club House dan Villa Inap yang sangat nyaman bagi para pelaku Golf.



Untuk sarana pendukung sampai ke lokasi Lapangan Golf New Palm Hil, pihak PT. BORECO membangun infrastruktur jalan tembus dari Desa Hambalang sampai Desa Tajur, tembus menuju akses puncak dua, Bogor, dimana Wilayah kawasan PT. BORECO dikelilingi Perbukitan dan Hutan Pinus milik Perhutani, dan juga lahan perkebunan masyarakat yang miliki potensi Wisata Alam karena keindahannya.



Pembangunan Lapangan Golf ini juga menjadi satu upaya dari pengembangan wisata alam Bogor Raya Eco Park.



Dengan konsep back to nature, Lapangan Golf New Palm Hill ini didukung oleh lokasi yang sangat strategis dikelilingi bukit Hambalang, Gunung Pancar dan Gunung Gede pangrango diatas ketinggian 250 meter di atas permukaan laut.



Diperkirakan, pembangunan dan penyelanggaraan lapangan Golf New Palm Hill ini bisa menyerap tenaga kerja hingga 500 sampai dengan 1000 pekerja. Selain itu, pembangunan lapangan Golf ini juga menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat di sekitar Lapangan Golf.



