Raup Miliaran di NFT dan Diminta Buat NPWP oleh Ditjen Pajak, Ghozali Everyday: Of Course..

ERA.id - Akun Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ikut mengomentari kesuksesan Ghozali, seorang pemuda yang berhasil menjadi milyarder setelah menjual koleksi fotonya dalam bentuk aset digital non-fungible token (NFT).



Melalui cuitan di Twitter Ditjen Pajak mengucapkan selamat kepada Ghozali. "Congratulations, Ghozali!" tulis Ditjen Pajak melalui akun Twitter @DitjenPajakRI yang dikutip, Jumat (14/1/2022).



Selain mengucapkan selamat, Ditjen Pajak juga menyertakan tautan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (WP) dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di lamanpajak.go.id.



Congratulations, Ghozali!



Here is a link where you can register your TIN: https://t.co/63kn2Spy5Q



Check out this link for more information about TIN: https://t.co/5gJFmHaK3y



If you need help, kindly ask @kring_pajak.



We wish you the best of luck in the future.



