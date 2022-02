Official MotoGP Nobatkan Sirkuit Mandalika Jadi Sirkuit Tercantik di Dunia, Netizen: Next Formula E

ERA.id - Pihak MotoGP menyatakan kekagumannya terhadap sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat.



Bahkan, MotoGP menyatakan bahwa Sirkuit Mandalaika merupakan sirkuit yang terncantik di dunia.



Hal diungkap pihak MotoGP melalui akun Twitter resminya pada Sabtu (12/2/2022).



Sontak unggahan ini pun mendapatkan banyak respon dari netizen, khususnya netizen asal Indonesia.



Beberapa di antaranya ada yang memberi komentar di antaranya akun @luckyc****



"tau aja orang indo seneng dipuja puji," jelas @luckyc****



ada pula yang berkomentar memuji Presiden Joko Widodo.



"Dear Mr. President @jokowi You did a great job 👍," kata akun @daren*****.



Ada juga yang menyindir Gubernur DKI Jakarta



"Next, formula E," kata akun @me***.

