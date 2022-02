Komisi II DPR RI Gelar Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu Hari Ini

ERA.id - Komisi II DPR RI akan memulai fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutuan) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 pada hari ini, Senin (14/2).



Fit and proper calon anggota KPU-Bawaslu ini akan digelar selama tiga hari mulai 14-16 Februari 2022.



Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menjamin, fit and proper test calon anggota KPU-Bawaslu akan dilakukan secara terbuka dan independen.



