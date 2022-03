Kritik Aksi Rara Pawang Hujan, Pendeta Gilbert Lumoindong: Setan Gak Pernah Kerja Gratis

ERA.id - Pendeta Gilbert Lumoindong mengkritik Rara si pawang hujan, yang selama beberapa hari ini, aksinya viral, apalagi usai diundang ke podcast Deddy Corbuzier.



Gilbert mengkritik Rara yang mengklaim menghentikan hujan dalam perheltan MotoGP Mandalika 2022 beberapa waktu lalu, dalam sebuah video pendek.



Kata Gilbert, orang-orang yang menganggap dukun dan pawang hujan adalah kearifan lokal, mereka adalah penjilat politik.



Gilbert berkeyakinan, kalau nanti jika terus-terusan meminta kepada roh, maka akan banyak pertumpahan darah di Indonesia. Dampak seperti itu dianggap Gilbert seperti tumbal.



"Bukan minta tolong dengan mantra-mantra, tenungan tenungan. Roh roh kegelapan seperti ini. Karena kita semua percaya that developer never work for free. Setan itu ngga pernah kerja gratis," kata Pendeta.

Tag: rara pawang hujan pawang hujan Deddy Corbuzier Pendeta Gilbert Lumoindong Gilbert Lumoindong motogp mandalika