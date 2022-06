Beredar Foto Detik-detik Polisi Maritim Swiss Temukan Eril di Sungai Aare Swiss, Benarkah?

ERA.id - Beredar artikel berjudul “Detik-detik Polisi Maritim Swiss Menemukan Eril Kamil Di Sungai Aare Swiss” yang terbit di situs suara-tribun[dot]my[dot]id pada 31 Mei 2022. Artikel ini juga memuat kolase foto yang memperlihatkan dua orang petugas mengevakuasi mayat yang mengambang di sebuah sungai. Foto lainnya memperlihatkan dua orang petugas berdiri disamping kereta dorong berisi jenazah yang terbungkus kain putih.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Tempo, adanya kolase foto dengan klaim detik-detik polisi maritim Swiss menemukan Eril di Sungai Aare merupakan konten yang menyesatkan.



Dikutip dari Turnbackhoax.id pada Minggu (5/6/2022), faktanya kolase foto tersebut sama sekali tidak terkait dengan Emmeril Khan Mumtadz (Eril) yang dinyatakan hilang di Sungai Aare, melainkan penemuan mayat di sungai Msunduzi, Afrika Selatan, pada Agustus 2014 serta penemuan mayat wanita Kenya yang tinggal di AS pada 2018.



Dilansir dari Tempo, foto yang memperlihatkan dua orang petugas mengevakuasi jenazah yang mengambang di sebuah sungai telah beredar di internet sejak 2014. Foto yang identik pernah dimuat situs capitalnewspaper.co.za pada 12 Agustus 2014 dengan judul “Body found floating in the Msunduzi river” dengan keterangan “Sersan Fred Brand dan Warrant Officer Michael Bennett memulihkan jenazah dari sungai Msunduzi.”



