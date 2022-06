Novel Bamukmin Apresiasi Anies Cabut Izin Holywings: Miras, Jauh dari Unsur Ketuhanan yang Maha Esa

ERA.id - Wakil Sekretaris Persatuan ALumni 212 Novel Bamukmin mengapresiasi keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencabut izin Holywings.



Novel Bamukmin mengatakan Holywings selama ini diduga menjadi sarang pesta miras dan juga pernah melanggar protokol kesehatan.



Novel juga mengapresiasi kepolisian yang telah menahan oknum manajemen serta staf restoran tersebut.



Tag: novel bamukmin holywings