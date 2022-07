Intip Nominasi API Award 2022, dari Makanan Tradisional hingga Destinasi Wisata, Mana Pilihanmu?

ERA.id - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menetapkan Kota Banda Aceh sebagai tuan rumah gelaran Anugerah Pesona Indonesia (API) Award 2022. Malam puncak API Award tahun 2022 rencananya akan digelar pada November tahun ini.



Untuk diketahui, API Awards telah berlangsung sejak tahun 2016 sebagai ajang pembuktian pariwisata terbaik di Indonesia.



Dalam setiap penyelenggaraannya selalu memunculkan banyak destinasi maupun produk pariwisata terbaik yang terdapat di Indonesia. Untuk penyelenggaraan yang ke-7 di tahun 2022 ini juga banyak sekali bermunculan destinasi maupun produk pariwisata, baik yang baru maupun yang selama ini belum terlalu dikenal masyarakat.



● Kopi Carano Ameh-Kab. Sijunjung; 16,66%

● Sari Buah Pala-Kab. Fakfak; 12,86%

● Gula Sabu-Kab. Sabu Raijua; 11,14%

● Teh Daun Gambir-Kab. Pakpak Bharat; 11,06%

● Pi An (Kopi Durian)-Kota Lubuk Linggau; 9,55%

● Bir Kotjok-Kota Bogor; 9,24%

● Lainnya; 29,5%



3. PROMOSI DIGITAL

● [email protected] Tourism - Kab. Berau; 20,69%

● [email protected]_bolmut - Kab. Bolaang Mongondow Utara; 14,11%

● [email protected] - Kota Banda Aceh; 12,21%

● Aplikasi Bantaeng TIC - Kab. Bantaeng; 8,72%

● travelbuteng.id - Kab. Buton Tengah; 7,87%

● [email protected]_pariwisatapr ov.kalsel - Prov. Kalimantan Selatan; 7,73%

● Lainnya; 28,7%



4. BRAND PARIWISATA

● Pesona Pesisir Timur Aceh - Kota Langsa; 11,79%

● The Heart of Flores - Kab. Nagekeo; 10,80%

● Beautiful Malang - Kota Malang; 10,27%

● Natural Bengkulu - Prov. Bengkulu; 10,22%

● Explore Your South Sumatera - Prov. Sumatera Selatan; 10,19%

● The Truly Malay - Kab. Siak; 10,19%

● Lainnya; 36,5%



5. DESTINASI BELANJA

● Sebakul – Kab. Pandeglang ; 12,88%

● STC – Kota Pekanbaru; 12,04%

● Kawasan Wisata Aglonema – Kab. Lampung Tengah; 11,19%

● P3UD Deli Serdang – Kab. Deli Serdang; 10,14%

● Asap Indah Wonosari – Kab.Demak; 9,76%

● Thamrin City – Prov. Dki Jakarta; 9,48%

● Lainnya; 34,5%



6. CINDERAMAT

● Tenun Putri Lindung Bulan – Kab. Aceh Tamiang ; 22,60%

● Parfum Rempah Myristica Botanica – Kab. Fakfak; 15,32%

● Kerajinan Resam – Kab. Penukal Abab Lematang Ilir; 9,13%

● Keramik Kachio – Kab. Limapuluh Kota; 8,72%

● Batik Kuntul Perak – Kota Bontang; 7,83%

● Batik Kuansing – Kab. Kuantang Singingi; 7,80%

● Lainnya; 28,6%



7. OLAHRAGA & PETUALANGAN

● Camping Ground Riam Parangek – Kab. Bangkayang ; 19,00%

● Trekking Gunung Kerinci – Kab. Solok Selatan; 10,49%

● Susur Gua Laumehe – Kab. Buton Tengah; 10,44%

● Kali Talang Bike Park – Kab. Klaten; 10,01%

● Situbondo Adventure Samir – Kab. Situbondo; 9,83%

● Paralayang Bukit Hulnani – Kab. Alor; 8,47%

● Lainnya; 31,8%



8. WISATA AIR

● Arung Jeram Riam Tinggi – Kab. Lamandau ; 13,00%

● Arung Jeram Air Tenam – Kab. Bengkulu Selatan; 11,38%

● Sailing Pahawang – Kab. Pesawaran; 10,76%

● Bono Surfing – Kab. Pelalawan; 10,25%

● Pulau Lemukutan – Kab. Bengkayang; 10,01%

● Diving Gampong Iboih – Kota Sabang; 9,78%

● Lainnya; 34,8%



9. EKOWISATA

● Geopark Silokek – Kab. Sijunjung ; 22,88%

● Depati VII Coffee – Kota Sungaipenuh; 21,97%

● Tahura Lee Kombih – Kota Subulussalam; 12,02%

● Sagu Negeri Rutong – Kota Ambon; 8,56%

● Batang Gadis – Kab. Mandailing Natal; 7,06%

● Desa Mentayan – Kab. Bengkalis; 6,60%

● Lainnya; 20,9%



10. DATARAN TINGGI

● Puncak Ulurina – Kab. Kolaka ; 12,35%

● Bur Telege – Kab. Aceh Tengah; 11,35%

● Bukit Pabes – Kab. Lebong; 11,12%

● Gir Pasang – Kab. Klaten; 10,29%

● Bukit Reban Kucing – Kab. Empat Lawang; 9,63%

● Fatu Braun – Kab. Kupang; 9,53%

● Lainnya; 35,7%



11. KAMPUNG ADAT

● Hatu Rutui – Kota Ambon ; 19,83%

● Des Boti – Kab. Timor Tengah Selatan; 10,39%

● Huta Godang – Kab. Mandailing Natal; 9,46%

● Dusun Tuo Datai Talang Mamak – Kab. Indragiri Hulu; 9,41%

● Kampung Adat Wabula – Kab. Buton; 9,41%

● Kampung Adat Pesemah Air Keruh – Kab. Empat Lawang; 9,40%

● Lainnya; 32,1%



12. SITUS SEJARAH

● Situs Citraman – Kab. Pandeglang ; 17,81%

● Benteng Trumon – Kab. Aceh Selatan; 16,98%

● Nagari Seribu Menhir – Kab. Limapuluh Kota; 13,76%

● Candi Bumiayu – Kab. Penukal Abab Lemaatang Ilir; 13,09%

● Bukit Megalitik Tutari – Kab. Jayapura; 7,28%

● Kemah Tabor Mataloko – Kab. Ngada; 7,13%

● Lainnya; 24,0%



13. ATRAKSI BUDAYA

● Midang Morge Siwe – Kab. Ogan Komering ; 17,81%

● Hela Rotan Aboru – Kab. Mluku Tengah; 14,92%

● Bahorok – Kab. Rote Ndao; 13,95%

● Musik Patrol – Kab. Sidoarjo; 13,21%

● Tari Guel – Kab. Aceh Tengah; 12,40%

● Tari Lumense – Kab. Bombana; 7,08%

● Lainnya; 20,6%



14. FESTIVAL PARIWISATA

● Bongen Festival – Kab. Musi Banyuasin ; 24,22%

● Festival Kenduri Sko – Kota Sungaipenuh; 22,81%

● Banda Aceh Coffee Festival – Kota Banda Aceh; 12,01%

● Festival Pukul Manyapu – Kab. Maluku Tengah; 9,18%

● Festival Danau Sentarum – Kab. Kapuas Hulu; 6,89%

● Festival Pesona Budaya Tua Buton – Kab. Buton; 5,59%

● Lainnya; 19,3%



15. DESTINASI KREATIF

● Agrowisata Tanjung Sakti – Kab. Lahat ; 18,98%

● Pulau Dua – Kab. Aceh Selatan; 18,44%

● Kayutangan Heritage – Kota Malang; 12,48%

● Kapal Boti Pantai Lagunci – Kab. Buton Selatan; 11,27%

● Saung Eling – Kota Bogor; 8,88%

● Asia Heritage – Kota Pekanbaru; 7,66%

● Lainnya; 22,3%



16. DESTINASI UNIK

● Pulau Awololong – Kab. Lembata ; 19,33%

● Kampung Pejabat – Kota Banjar Baru; 12,94%

● Air Soda Parbubu – Kab. Tapanuli Utara; 10,67%

● Lakuya – Kab. Kolaka; 9,22%

● Desa Terapung Torosiaje – Kab. Pohuwatu; 8,79%

● Air Terjun Samolon – Kab. Malinau; 8,75%

● Lainnya; 30,3%



17. DESTINASI BARU

● Desa Pasir Panjang – Kab. Kotawaringin Barat ; 18,46%

● Pantai Syota – Kab. Maluku Barat Daya; 16,26%

● Danau Moloku – Kab. Buton Utara; 13,69%

● Ayek Pacar – Kab. Lahat; 10,37%

● Neren Watotena – Kab. Flores Timur; 9,13%

● Bukit Condong – Kab. Indragiri Hilir; 8,73%

● Lainnya; 23,4%



18. SURGA TERSEMBUNY

● Nanga Lok – Kab. Manggarai Timur ; 18,70%

● Terujak Falls – Kab. Aceh Timur; 13,31%

● Riam Uak – Kab. Kotawaringin Barat; 13,24%

● Danau Ulak Lia – Kab. Musi Banyuasin; 12,09%

● Air Terjun Sungai Bulan – Kab. Tebo; 7,70%

● Pulau Sugi – Kab. Karimun; 7,51%

● Lainnya; 27,4%

